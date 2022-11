Sevilla apuesta por el vuelo a Miami tras perder la conexión con Nueva York

Tú a Nueva York y yo a Miami. Ya se apuntaba desde hace tiempo al destino ubicado en el sureste de Florida, Estados Unidos, como posible conexión aérea directa con Sevilla. Una posibilidad que, tras la pérdida de Sevilla del vuelo a Nueva York, que finalmente se quedó en Málaga y comenzará a operar el próximo verano con United Airlines, se ha hecho más fuerte. Las miras, según ha confirmado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, están puestas ahora en Miami. Un destino que también permitiría a la capital no quedarse a la cola en la carrera por convertirse en un referente del turismo de calidad.

"Donde estamos cargando las tintas es con Miami, Chicago o California. Tres posibilidades que estamos barajando. Nuestros consultores norteamericanos nos hacen apuntar a Miami", ha declarado Antonio Muñoz.

Dado este primer paso, aún quedan muchas incognitas sobre posibles aerolíneas, fecha de puesta en marcha, asientos que se pondrán a la venta y si será rentable. Los operadores turísticos, hoteleros y hosteleros, ya venían también desde hace meses contando con esta conexión como una posible solución para atraer a un turista que, todas las previsiones hacen pensar, pernoctaría más noches en la ciudad y, por tanto, gastaría más.

Miami y sus puntos de conexión con Sevilla

Gran defensor de esta conexión aérea siempre ha sido Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia. Cornax ve en el turista norteamericano una baza para la ciudad. Un turista que, más allá de sentirse atraído por la monumentalidad de la ciudad, es un turista que le gusta vivir experiencias que completen su viaje y además apuesta por el lifestyle, que el destino sea seguro y cómodo.

Son muchos los motivos que mueven al norteamericano a elegir a Sevilla como destino predilecto y que el covid y la guerra en Ucrania (el estadounidense es receloso de viajar en época de conflicto) los frenaron. Poco a poco, la tendencia del regreso de este viajero se sitúa al alza y son muchos los estudiantes estadounidenses que se desplazan durante varios meses o un curso para estudiar español o perfeccionarlo, y son la mayoría los que nos visitan por tratarse de un destino seguro, sin sobresaltos, donde disfrutar de una experiencia completa (monumentos, paseos, gastronomía, teatro, museos...). Un destino cómodo que les permite pernoctar más y mejor, por lo que le convierte en uno de los turistas más codiciados para hoteleros y hosteleros, y para el turismo en general, ya que su gasto es mayor.

Al presidente de la patronal de los hoteleros no le cabe ninguna duda de que Nueva York es un destino preferente, "pero siempre he apostado mucho por la costa Suereste o Sueroeste de Estados Unidos. El Norte tiene una religión e idiosincrasia distinta a la nuestra, pero en el Sur muchos son de origen cubano, latinoamericano, que tienen la misma religión que nosotros. Que sean católicos, apostólicos y romanos les hace que su interés por ver iglesias, imágenes o la Semana Santa les atraiga igual que a nosotros. Tenemos el mismo lenguaje, muchas raíces comunes y afinidad. Eso a nivel turístico también se busca".

"No hay que olvidar que en Costa Rica, México y Puerto Rico, o lugares como Luisiana (que fue español) tienen ancestros de origen español, y eso es otro aliciente para venir aquí. Cuando voy a Miami y me siento en una terraza, en cuanto me escuchan hablar español, inmediatamente me hablan en castellano", añade Cornax.

Miami se podría convertir así en un destino gancho para viajar o como destino emisor de San Francisco o Los Ángeles (California), pero lo que es fundamental, reseña el presidente de los hoteleros, "es que el Aeropuerto de Sevilla contemple una vía transoceánica, un espaldarazo para la ciudad que podría atraer a otros vuelos de largo radio". "Al tratarse de un vuelo directo, se abaratarían los costes que suponen las escalas, por lo que creo que se llenaría y sería más fácil viajar", declara Cornax.

Los hoteleros, una vez otorgada la ruta Mákaga-Nueva York, sólo ven ventajas en esta conexión con Sevilla-Miami. "En Palma de Mallorca se instauró hace poco la línea con Nueva York y ha funcionado a la perfección porque el perfil de viajero que se desplaza hasta allí busca la diversión y cuadra muy bien. Ibiza se ha llenado este verano de norteamericanos. La clientela que se busca con esta conexión Sevilla-Miami es otro tipo de turista, que favorecería al turismo de interior (Córdoba, Granada y Sevilla). Hay que tener en cuenta que, cuando cruzas el océano, no lo haces para un fin de semana, así que tanto la conexión de Nueva York con Málaga como la de Sevilla con Miami favorecería el flujo de turistas estadounidenses por muchas de nuestras provincias, pernoctando más noches y beneficiando a toda Andalucía"

También José Manuel Lastra, presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla, vio en la implementación de la ruta Nueva York-Málaga "una buena noticia para el turismo en Andalucía y también para Sevilla, ya que acerca a nuestra ciudad a los viajeros provenientes de un país que ha vuelto a convertirse ya en 2022 en el segundo mercado internacional para nuestra ciudad, tan sólo por detrás del francés".

Valor del turista estadounidense para Sevilla

Durante la pandemia, el turista norteamericano llegó a desaparecer de todo ranking y estadística en Sevilla. Éste, el de su vuelta, ha sido y sigue siendo uno de los principales retos para potenciar el turismo de calidad o premium al que aspira Sevilla y que ya se deja ver en la construcción de hoteles de alta categoría, en la apuesta por el turismo de congresos (con un alto impacto económico en la ciudad) o en el impulso de la marca Sevilla a nivel internacional, entre otros.

La hemeroteca es un buen reflejo de lo que fue "ese sueño americano cumplido" y ofrece el dato de como, en junio de 2019, Estados Unidos se convirtió en el primer país emisor de turistas hacia Sevilla. De los 145.481 viajeros internacionales que se alojaron en la ciudad, 21.528 eran estadounidenses. Este dato volvió a repetirse un mes después, en julio del 19, cuando 18.954 norteamericanos pernoctaron en los hoteles de la ciudad, revalidando el título por delante de Francia (16.050), Reino Unido (14.488), Italia (14.287) y Portugal (9.256). Así, el país americano logró afianzarse en la ciudad, que en el cómputo total de ese año resultó ser el tercer país emisor de turistas a la capital, por detrás de Francia e Italia.

Los datos lo avalan, en el acumulado a 31 de agosto, Estados Unidos vuelve a ser el segundo mercado internacional para Sevilla (con 95.399), por detrás de Francia (con 132.886 viajeros). Le siguen Reino Unido (85.011) e Italia (80.562). "Aunque el turismo norteamericano sigue estando un 23% por debajo de 2019, se está recuperando a buen ritmo", detalla Lastra.

"La presencia de cadenas como Hilton, Raddison y Marriott, así como próximamente Mandarin, hacen que nuestro destino sea muy atractivo para un segmento premium muy frecuente en Estados Unidos. Asimismo, el reciente acuerdo firmado con la red de agencias de viajes Virtuoso es un peldaño más para consolidar dicho segmento", añade Lastra.