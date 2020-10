Sevilla descarta moratorias y da el primer paso para regular los pisos turísticos

Antonio Muñoz: "Hay directivas europeas que no comparto"

Lamenta el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, que la gente piense que las elecciones europeas no sirven de nada. Y lo dice para referirse a la mayoría conservadora que en este caso se ha conformado en Bruselas y ha propiciado normativas como la directiva que sienta las bases del libre mercado y que él no comparte. “La calle Betis se puede llenar de fruterías y nos puede parecer un sinsentido, pero esta directiva te viene a decir que no eres quien para limitarlo, que ya el mercado se autorregulará. Si se extrapola este ejemplo tan simplificado a los pisos turísticos, pues se explica cómo puede cambiar la piel de determinados barrios, como ha ocurrido en Barcelona”.