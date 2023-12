Sevilla pierde en un año 225 enfermeras "atraídas por mejores condiciones"

La sanidad sevillana ha perdido este año 225 enfermeras. Y no porque no las necesite. Son las bajas por traslado que ha registrado el Colegio de Enfermería de Sevilla desde enero hasta la fecha. Una fuga de talento, no obstante, que contrasta con el déficit de profesionales en el que la Junta de Andalucía justifica la extensión durante todo el 2024 de la eliminación del requisito de la nacionalidad para captar y mantener a enfermeras extracomunitarias, sobre todo, para zonas de difícil cobertura. Según datos oficiales, hasta el pasado mes de octubre, la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla contaba con siete enfermeras extranjeras y un fisioterapeuta. Cifras, no obstante, casi anecdóticas y que, al menos en la provincia de Sevilla, no justifican la medida aprobada por el Ejecutivo andaluz.

Para la institución colegial sevillana, la solución pasa por ofrecer mejores contratos a las enfermeras autóctonas. "Nos sentimos agraviados porque hay muchas compañeras que han tenido que migrar por la falta de calidad en los contratos", critica el presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla, Víctor Bohórquez, quien hace hincapié en que 225 enfermeras en Sevilla hayan pedido traslado este año hasta la fecha para ejercer presumiblemente en otras comunidades autónomas o países "atraídas por mejores condiciones". "Es una fuga de profesionales que debe impedirse en la medida de lo posible mediante contratos más atractivos en los servicios públicos de salud. Es inadmisible que en Andalucía se formen enfermeras especialistas y que luego se tengan que ir ante la falta de oportunidades", reivindica Bohórquez.

El Colegio de Enfermería de Sevilla insiste en rechazar la captación de efectivos extranjeros no comunitarios por parte del SAS e incide en la necesidad de retener el talento de enfermeras formadas en Andalucía y frenar la fuga de profesionales brillantes "Hay enfermeras formadas, otra cosa es que se quieran quedar en Andalucía porque las condiciones laborales no son buenas", sentencia rotundo el enfermero.

Además, critica que en torno a 860 profesionales permanecen pendientes de inscripción en la bolsa del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por lo que "habría que dotar de mayor agilidad a este proceso que permitiría a la Administración contar con casi 1.000 enfermeras más en Sevilla", recalcan.

Desde el Colegio de Enfermería de Sevilla insisten en que la contratación de profesionales extracomunitarios debería ser una "excepcionalidad" que no debe "normalizarse" como sistema rutinario de contratación.

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), que aglutina a todos los colegios profesionales provinciales de Enfermería en la comunidad autónoma, también ha lamenta esta decisión adoptada por el Consejo de Gobierno andaluz, al reivindicar el trabajo de la Enfermería en zonas rurales, como "una pieza clave de nuestro sistema sanitario que garantiza una atención y acompañamiento sanitario integral, además de educación en salud, que en ocasiones no recibe el reconocimiento que merece".

"Hay miles de profesionales de la Enfermería que ejercen en las zonas rurales, por tanto, no entendemos cómo desde la Junta se pretende justificar esta medida a través de lo atractivo o no de un lugar", añade el CAE. Así, subrayan que es "imprescindible" favorecer e implementar las contrataciones en entornos rurales "no asociando connotaciones negativas".