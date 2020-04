El paro disparado, un desafío social para los municipios

El sector agrícola sale airoso en 17 municipios

La agricultura es uno de los sectores que no han parado durante el estado de alarma. Al contrario, ha adquirido relevancia pública (la que no tenía, pese a la movilización de sus profesionales) cuando se ha visto la necesidad de garantizar los suministros alimentarios. Es de los pocos que, analizado por municipio, no se desploma del todo, aunque se salva por los pelos: el paro agrícola baja en 17 municipios entre marzo de 2019 y marzo de 2020, entre los que destacan Lebrija, Mairena del Alcor, Morón, Olivares, Los Palacios, La Puebla de Cazalla, La Rinconada, Utrera o El Viso, entre otros