Sevilla pierde casi 6.000 afiliados en junio, la mayor caída en ese mes desde 2015

Sevilla continúa la senda de destrucción de empleo iniciada en mayo tras los espectaculares meses de marzo y abril. La provincia pierde casi 6.000 afiliados (en concreto, 5.960) en junio, la mayor caída en ese mes desde 2015. Eso significa que el impulso laboral del primer cuatrimestre del año (sobre todo febrero, marzo y abril) da en parte marcha atrás, y este retroceso se produce de manera más acusada que en los años precedentes, incluso los anteriores a la pandemia. Los 800.000 afiliados superados en abril ya quedan lejos. Ahora hay 794.435 de media en el mes de junio.

Esa mala evolución no tiene reflejo en el paro de junio. Este indicador sí resiste mejor, ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registra a final de mes 542 desempleados menos, hasta 169.140. Ello puede deberse a varios factores: que el trabajador no se haya apuntado al SAE tras perder su empleo; o que éste se haya desplazado a trabajar a las provincias costeras, ahora en temporada alta. También influye el hecho de que los fijos discontinuos no consten como parados oficiales en la estadística cuando están inactivos y sin embargo sí pierden su condición de afiliados.