'Sevillasemueve' denuncia que la "inacción" de Movilidad con el taxi bloquea el aeropuerto

La asociación 'Sevillasemueve' ha pedido al Ayuntamiento y, en concreto, al delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, que "tome cartas respecto a la situación de hostilidad y mala praxis que provoca cierto sector del taxi en el Aeropuerto de Sevilla, puerta turística de la ciudad y que tan mala imagen deja en ocasiones debido a la actividad sin control que allí desempeñan muchos de los taxistas de la capital hispalense".

La asociación ciudadana se hace eco de los informes policiales y de las noticias que se van sucediendo en las últimas semanas sobre la instrucción del caso popularmente conocido como “la mafia del taxi”, que lleva a cabo el juzgado número 8 de Sevilla. "Con cada nueva información publicada la gestión del Ayuntamiento de Sevilla resulta cada vez más bochornosa y, en particular, la de la Delegación de Movilidad, cuyo responsable, como director que fue del Instituto del Taxi, conoce el caso mejor que nadie. Pocos serán los sevillanos que no se avergüencen al leer sobre la trama que desarrollan el grupo de taxistas que ha establecido un monopolio en el aeropuerto a base de coacciones y amenazas, según vienen narrando los medios a través de fuentes policiales", señalan desde la asociación.

Para 'Sevillasemueve' el delegado Juan Carlos Cabrera "se mantiene impasible, mirando para otro lado en un caso que da para varios guiones de cine. No sólo no se corta a la hora de echar balones fuera y eludir su responsabilidad de solucionar los problemas de la ciudad, sino que parece darse por satisfecho afirmando que no se pueden tomar medidas hasta haber una sentencia firme". "Es evidente que las conclusiones de la investigación y la hipotética condena le corresponde al poder judicial, pero el Ayuntamiento puede y debe poner en práctica su responsabilidad de proteger a los ciudadanos, a los servicios públicos y a los profesionales que lo ejercen. En cualquier ciudad decente esta inacción sería un absoluto escándalo".

Empezar a ejecutar medidas contra el monopolio autoestablecido por el grupo de taxistas del aeropuerto "pasa por aplicar la sentencia del TSJA, nada menos que de 2002, donde se recomienda establecer un turno rotatorio para el servicio de taxi en San Pablo, para tratar de garantizar que cualquier profesional del sector pueda acudir al aeropuerto sin sufrir amenazas o temer por su integridad física o por la de su “instrumento” de trabajo", señala la entidad, al tiempo que se interroga por "¿qué, quién o quiénes impiden a Movilidad ejecutar esta medida?".

Tussam, la piedra angular

La entidad ciudadana reclama que Tussam puede y debe dar respuesta a la creciente demanda de un aeropuerto cuyo tráfico acumula meses de crecimiento por encima del 20%. La empresa pública de transporte urbano "sí se ha llegado a tomar medidas, aunque llegan tarde (la programación de las aerolíneas se publica con muchos meses de antelación), sin ser capaces de ajustar a Tussam al crecimiento del aeródromo y sin ser suficiente para responder a la demanda en horas punta". Y se lamenta de que es bastante habitual encontrar fotos de usuarios que muestran el desabastecimiento que sufre la terminal, como muestra la imagen superior.

Sobre el bus al aeropuerto la entidad asegura que "es momento de trazar nuevas líneas de transporte que tengan un objetivo mayor que llegar al corazón de la ciudad para pasar a abastecer a otros barrios y zonas urbanas", señalan. Y se quejan de que "la gestión de este transporte deja también mucho que desear y a la ya mencionada insuficiente adaptación con horas punta de tráfico aéreo, se suma el precio desorbitado y la nula intermodalidad, que no permite el transbordo ni a otras líneas de Tussam ni a otros medios de transporte", indica la asociación.

Entre otras medidas para salvar la situación del aeropuerto, 'Sevillasemueve' propone como imprescindible "una vigilancia eficaz y de tolerancia cero, que evite que los vehículos sufran destrozos o impidan recoger a los usuarios que esperan en la parada del aeropuerto, como ha venido ocurriendo en infinidad de ocasiones".

La entidad recuerda que sigue activo en la red el manifiesto “Por un servicio de taxi digno en Sevilla”, para el que se siguen recogiendo firmas en la plataforma change.org.

"Exigimos responsabilidad al delegado de Movilidad Juan Carlos Cabrera, para que tome medidas inminentes que garanticen un servicio de taxi digno en el aeropuerto -y en el conjunto de la ciudad- cumpliendo la legalidad y defendiendo a todos los ciudadanos, e invitamos a estudiar mejoras en TUSSAM, tanto a través de la línea actual como de otras nuevas que mejoren el servicio a ciudadanos y turistas".