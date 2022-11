Sólo el 14,5% de los niños de seis a 59 meses se ha vacunado contra la gripe en Sevilla

La vacunación infantil contra la gripe no termina de cuajar entre los menores sevillanos. Más de un mes después de que se pusiera en marcha la primera campaña en la que este colectivo ha entrado como población diana, sólo el 14,5% de los niños de entre seis meses y 59 se ha adherido a esta medida preventiva. La situación no es exclusiva de la provincia sevillana, pero sí destaca por ser la provincia con mayor volumen de población susceptible de esta medida. En toda Andalucía, el porcentaje de inmunización también es bajo de manera generalizada, según los datos de la Consejería de Salud, que, en plena expansión de bronquiolitis y otros virus respiratorios entre los menores andaluces, ha puesto en marcha una campaña de vacunación sin cita en distintos puntos de la comunidad pero que, de momento, no llegará a Sevilla.

Aún así, la media de cobertura de este grupo en la comunidad autónoma es del 30,1%, por lo que Sevilla se sitúa todavía muy lejos de esa cifra. A la cabeza, Jaén, que tiene una cobertura del 27% de menores que se han inmunizado contra el virus de la influenza, seguida de Córdoba, con un 18,7%. Tras ellas van Sevilla, Almería y Granada, con una cobertura que ronda el 14,5% en cada una; Huelva con un 11,2%, Málaga con un 11% y Cádiz con un 9,35%.

Por otro lado, la provincia de Sevilla se enfrenta a la llegada de la gripe con 344.826 mayores de 65 años vacunados, el 59,2% de cobertura, o lo que es lo mismo, con cuatro de cada diez personas dentro del principal grupo diana de la campaña sin vacunar. Y con cifras de sanitarios en hospitales inmunizados que se mantienen por debajo de la mitad, un 45,3%. En cuanto a la cobertura en los demás grupos diana principales, atendiendo en estos casos a datos regionales, se ha vacunado el 87,4% de las personas residentes en residencias de mayores; el 36,5% de los profesionales de residencias de mayores; el 73,5% de las personas con 80 años o más; el 44,6% de la población entre 12-64 años con patologías; el 58,3% de la población entre 5-11 años con patologías; y el 29,1% de las embarazadas.

Más de un millón y medio de dosis

De manera general, los datos de cobertura de Salud arrojan que la campaña de vacunación ha alcanzado ya a más de un millón y medio de personas desde su puesta en marcha el pasado 3 de octubre. En cuanto al número de dosis de recuerdo para el Covid, se han administrado 1.141.031 vacunas. Destaca Sevilla, como la provincia con mayor porcentaje de vacunación, con 271.499 dosis; y Huelva, en el lado opuesto, con apenas 66.187 pinchazos. En el resto se han puesto 82.818 dosis en Almería; 156.394 en Cádiz; 131.590 en Córdoba; 133.595 en Granada; 106.273 en Jaén; y 192.675 en Málaga.

En cuanto a la cobertura de dosis de recuerdo, la conocida como cuarta dosis, se han vacunado hasta el momento más del 47,2% de la población mayor de 60 años. El SAS destaca que desde el inicio de la vacunación contra el Covid en Andalucía, en diciembre de 2020, se han administrado un total de 19.909.407 dosis.

Salud recuerda que las personas incluidas en los grupos de vacunación pueden solicitar las citas por los canales habituales como son la web ClicSalud+, la App de Salud Andalucía y Salud Responde, vía telefónica por Salud Responde o contactando con su centro sanitario. Además, a fin de ser más eficientes en aquellos puntos que no alcanzan las cifras medias de cobertura, ya es posible vacunarse sin cita en algunos distritos sanitarios de Atención Primaria, que están habilitando horarios y espacios para aquellas personas que quieran vacunarse puedan hacerlo directamente. Esta semana, todas las provincias menos Córdoba y Sevilla tienen puntos sin cita. En Almería, en el Distrito Almería, Levante-Almanzora y distrito Poniente; en Cádiz, distrito Sierra Cádiz y Área de Gestión Sanitaria Jerez, Campo de Gibraltar Este y Oste; en Huelva en el distrito Costa-Condado Campiña; en Jaén, en el distrito Norte y Nordeste; en Granada, en el Área Sanitaria Granada Sur, distrito Granada y Granada-Metropolitano; por último, en Málaga, en el Área de Gestión Sanitaria Serranía, La Vega y distrito Costa del Sol.