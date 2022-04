Super Club Penguin: el renacer del mítico videojuego, ahora más seguro y divertido

Tras su cierre en 2017 fruto de las malas prácticas de sus usuarios, la nueva versión del mítico videojuego, Super Club Penguin, es la más segura y fiable hasta el momento. Además de su sistema de monitorización y moderación, reuniendo todas las funciones del antiguo Club Penguin de forma gratuita y nuevas prestaciones. Un hito que, una vez más, demuestra el poder de la comunidad virtual.

Auge y renacimiento de un videojuego histórico

Acostumbrados a plataformas faraónicas como Facebook, Instagram, TikTok y tantas otras redes sociales, cuesta un poco de creer que antaño existían ya videojuegos que sentaron las bases de la interacción virtual contemporánea. Si bien el uso del correo electrónico y los SMS no dejaba de ser corriente, la realidad es que la instantaneidad en los canales digitales de mensajería quedaba a menudo reservada para el tiempo de ocio. Un modo increíble de hacer comunidad a través del videojuego —indispensable en el masivo y variopinto multiverso gamer actual— e incluso bajo ciertas normas de cortesía y buenos modales para una experiencia más que positiva.

En 2005, tras una serie de demos que venían modificándose desde principio de siglo, el mundo advirtió el nacimiento del mítico Club Penguin. Un videojuego para ordenador en línea que aglutinaba todo tipo de juegos y que, como colofón de su atractivo para el público, permitía realizar actividades y chatear con otros usuarios a tiempo real. Tal fue su dilatado éxito que, dos años más tarde, Disney adquirió New Horizon Interactive, la compañía que desarrolló Club Penguin, por 350 millones de dólares. Aunque, años más tarde, en 2017, Club Penguin cerró definitivamente, Super Club Penguin ha tomado el relevo no gracias a sus antiguos desarrolladores, si no a sus fans eternos.

¿En qué consiste Club Penguin?

A grandes rasgos, y además de algunas novedades que incluye el New Club Penguin, este videojuego histórico sigue teniendo las mismas funciones. Por una parte, el acceso a todo tipo de divertidísimos videojuegos, como por ejemplo la Barra Espacial, los Concursos de Baile, las Aventuras en Jet-Pack, el Pizzatron 3000 y otros minijuegos de índole temporal. Para ello, sirviéndonos de un gracioso pingüino como avatar de nuestro usuario —seña de identidad tanto del antiguo como del Nuevo Club Penguin—, que también podremos personalizar a nuestro gusto tanto a través de su atuendo como de la decoración de su iglú donde las opciones son casi infinitas. Y eso no es todo.

Además de su ropa y el estilo de su hogar, los pingüinos portan todo tipo de objetos como mapas, monedas virtuales, estampillas y pines mediante los que aumentar las posibilidades en el ecosistema de Super Club Penguin. Por lo general, se trata de un mundo virtual de grandes proporciones que permite al usuario evadirse del día a día sin dejar de estar conectado a sus semejantes. En el Nuevo Club Penguin, además, incluyendo novedades que aparecen también en sus fiestas mensuales, temáticas y de todo tipo. Incluso publicando el usuario o pingüino de la semana elogiando sus buenas prácticas, su antigüedad o sus características especiales en el videojuego.

Super Club Penguin: cuando la comunidad hace la fuerza

Tras algunos intentos de reanimación fallidos, Super Club Penguin, la nueva versión de Club Penguin, es toda una proeza. Tratándose de una redefinición realizada por la comunidad hispanohablante, esta versión no sólo reúne todas las funciones que ya contenía el original. Además, e incluyendo algunas actividades nuevas, se trata de un Club Penguin inclusivo, ya que todos los jugadores son socios de forma gratuita y, a diferencia del original, no tienen que pagar por ninguna función. Una comunidad que crece día a día y donde niños y jóvenes de habla hispana pueden conectarse en línea y hacer amigos a través de un entretenimiento sano y divertido.

Así, Super Club Penguin no sólo permite total e ilimitada libertad para que todos sus usuarios accedan a minijuegos, compren ropa, decoren sus iglús y adopten mascotas. Una de las novedades es que, todos los meses, los pingüinos pueden asistir a nuevos eventos donde descubrirán nuevas aventuras y misterios por resolver. Como añadido, obteniendo recompensas de monedas y artículos exclusivos para sus cuentas con su participación. En todo caso, funciones y posibilidades de gran aprecio por parte de sus fans más veteranos. Ahora, abriéndose a la juventud contemporánea para que pueda experimentar la fuerza, la diversión y el vínculo de una comunidad online.

Un espacio blindadamente seguro y fiable

Asimismo, cabe decir que, ahora, Jugar Club Penguin, a diferencia de sus versiones creadas por los fans, es un lugar absolutamente seguro en línea. En ese sentido, y evadiendo cualquier posibilidad de riesgo de ataque o percance cibernético, el usuario podrá jugar con total tranquilidad gracias a un monitoreo automático 24/7. Un factor vital para que la experiencia de todo participante sea lo más segura posible. Además, incluyendo moderadores en línea para evitar la filtración de datos personales y, como se ha mencionado y siendo también de gran alivio para los usuarios más jóvenes, sancionando el comportamiento inadecuado y el uso de malas palabras.

Este último punto, de vital importancia para proteger a los más pequeños del acoso en la red, así como un gran ejemplo de fiabilidad para sus tutores. En especial, ya que, contando con redes sociales donde los insultos, las amenazas y todo tipo de vejaciones son el pan nuestro de cada día, podrán comprobar que existe un espacio de seguridad e inocente distracción en la que todo usuario puede tener cabida. Un videojuego que, además, renace blandiendo la luminosa antorcha de todo cuanto pudo aportar a la comunidad. Porque el mundo virtual debe ser un refugio amable. Un lugar donde desconectar del exterior para volver a él con más coraje y fuerzas para afrontarlo todo.