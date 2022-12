Supermercados abiertos en Sevilla el 6 y el 8 de diciembre

Los días festivos siempre generan dudas para los consumidores porque no saben a ciencia cierta si los supermercados abren o no. Cada uno de los centros suele tener una política diferente a la hora de gestionar cuando se abre o no en domingo y festivos. Son muchos los que aprovechan estos días para cerrar y dar descanso al personal. No obstante, no todos los supermercados de Sevilla cierran este puente de diciembre.

Mercadona

Esta cadena suele cerrar los festivos y este no es una excepción. No abrirá ni el martes 6 ni el jueves 8 de diciembre pero lo hará el lunes 5, el miércoles 7 y el viernes 9 de diciembre con sus horarios habituales.

Carrefour

Dentro de esta marca de supermercados hay diferentes tiendas y cada una se rige de una manera diferentes, las tiendas pequeñas, las grandes superficies y los hipermercados. No existe un criterio unificado para todos las tiendas que hay en España y por ello la mejor manera de averiguar si abren o no es visitar el localizador de supermercados que aparece en la web para poder comprobarlo.

En Sevilla abren: todos los Carrefour Express en horario normal

Cierran sus puertas el 6 de diciembre: Carrefour Macarena, Carrefour Camas, Carrefour San Pablo, Carrefour Montequinto, Carrefour San Juan de Aznalfarache, Carrefour Market Sevilla José Laguillo, Carrefour Market Sevilla Nervión.

Abren el 8 de diciembre: Carrefour Macarena, Carrefour Camas, Carrefour San Pablo, Carrefour Montequinto, Carrefour San Juan de Aznalfarache, Carrefour Market Sevilla José Laguillo, Carrefour Market Sevilla Nervión.

Todos estos establecimientos abrirán de nuevo sus puerta el domingo 11 de diciembre en su horario comercial normal.

Dia

Los supermercados Dia repartidos por Sevilla permanecerán cerrados el martes 6 de diciembre pero abrirán el festivo del 8 de diciembre. No obstante, todo aquel que quiera asegurarse del horario que las tiendas van a tener el jueves 8 de diciembre puede consultarlo en la página web del supermercado para cerciorarse de que el local va a estar abierto cuando vaya a realizar la compra.

Lidl

Estos supermercados no tienen un criterio unificado para cada una de las tiendas de modo que algunas abren en festivos y otras no. Además, las que abren no suelen tener el mismo horario que los días laborales de modo que es mejor entrar en el localizador de su página web para tener la certeza de que está abierto antes de ir.

Aldi

Estos supermercados abren de lunes a domingo normalmente , en determinados sitios y también suelen abrir los festivos. Aunque es probable que este 6 de diciembre cierren y opten por abrir el 8 de diciembre lo mejor es entrar en su web para consultar directamente las tiendas que abren y los horarios que tendrá.

Alcampo

Muchos supermercados Alcampo abren en días festivos pero en este puente de diciembre los dos que hay en Sevilla no tendrán los mismo días de apertura. El de la ronda del Tamarguillo Abre el domingo 4 de diciembre, el jueves 8 de diciembre y el domingo 11. Pero el 6 de diciembre estará cerrado. El de Sevilla Este abrirá el miércoles 7 de diciembre, permaneciendo cerrado el 6 y el 8 de diciembre. En su web se pueden encontrar los horarios de las tiendas.

Hipercor

Todos los supermercados Hipercor que se encuentran ubicados en el Corte Inglés cerrarán las puertas este 6 de diciembre, pero abrirán el 8 de diciembre en su horario normal, también lo harán así los supermercados de El Corte Inglés y el propio centro comercial al completo.

MAS

Algunos de los supermercados MAS estarán abiertos en este festivo nacional, en su página web los usuarios podrán acceder a ver el horario de cada tienda e incluso saber si hay entrega a domicilio.