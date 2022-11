Ocho templos de la tortilla en Sevilla

Este plato típico de la gastronomía española, la tortilla de patatas, es una de las delicias que nadie quiere perderse cuando se pone encima de la mesa. La mezcla es sencilla y exquisita: huevo y patatas, así es la receta original y ahora llega el eterno debate de cebolla si o cebolla no. Cada uno es libre de pedirla como más le guste. En Sevilla se puede degustar en numerosos bares y establecimientos de comida para llevar que harán que los comensales se chupen los dedos.

Algunos de estos lugares donde la tortilla es una religión no están en Sevilla capital pero que este trayecto no asuste a los más perezosos porque comer este plato recompensará el esfuerzo de haber tenido que coger el coche y desplazarse a por ella.

Uno de Delicias

Este restaurante que se encuentra situado frente a la Torre del Oro tiene una tortilla de patatas que hacen que muchos comensales venga solo y exclusivamente a comer al local para poder catarla. Tanto así es que recibió un premio por la tortilla de patatas. No obstante, en su carta hay tapas variadas como el arroz cremoso de langostinos y setas, lomo de buey y las croquetas cremosas, entre otras muchas tapas. (Paseo de las Delicias número 1)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Uno de Delicias (@unodedelicias)

Bar Santa Marta

Este local ubicado en pleno centro histórico de Sevilla tienen como especialidad la tortilla de patatas, no es el único plato por el que es reconocido, pero sí por el que merece atención en esta lista. Su jugosidad y gran sabor conquistan los paladares de todos los sevillanos y visitantes que se toman una tapa en su terraza junto a una cervecita. Aquellos que prefieran llevarla y comerla en casa podrán pedir una caja de cartón y disfrutar de este manjar en la intimidad del hogar. En Santa Marta suelen despachar entre 70 y 80 raciones diarias de tortilla de patata.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Cocina Infinita🍴 (@lacocinainfinita)

Blanco Cerrillo

Este negocio es conocido principalmente por sus exquisitos boquerones en adobo pero los comensales no deben perderse la tortilla de patatas merece un especial reconocimiento ya que está de rechupete. De modo que se puede pedir una tapa de boquerones en adobo, una tapita de tortilla de patatas, ensaladilla o pavía para rematarla faena. (José de Velilla número 1)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blanco Cerrillo (@barblancocerrillo)

Real Venta Pilín

Este lugar situado en Tablada ofrece a los comensales un lugar lleno de vegetación y calma para degustar una de sus especialidades, la tortilla de patatas. Este plato sale a diario en el local y no solo en forma de tapa para todo aquel que decide parar en la Venta Pilín, si no que se puede llamar y reservar una tortilla para comerla en casa. ( Av. Maestranza Aérea, 86)

Cafetería y Abacería 'El Tete'

Este establecimiento tiene una gran fama en el aljarafe sevillano y sus tortillas se acumulan en la barra donde se despachan de tantos pedidos que reciben diariamente. Hay numerosas combinaciones de tortillas disponibles para que los clientes elijan cuál prefieren: la de papas, la de cebolla, la de pimiento y cebolla, espinacas y cebolla, chorizo y ajo, atún, pimiento y cebolla, roquefort y cebolla, york y queso, verduras, berenjena, pringá y algunas más. Tienen otros platos caseros también para llevar igual que las tortillas. (Av. de Europa, 2, 41960 Gines)

Comidas 'El Kilómetro 1'

Este establecimiento de comidas caseras elaboran guisos, platos calientes, precocinados, aliños y paltos fríos además de sus famosas y exquisitas tortillas de patatas. Este típico plato se elabora diariamente en las cocinas de este negocio y salen numerosas tortillas por la puerta del local, tantas que hay que reservar la tortilla con antelación para no se acaben antes de que exista la opción de poder probarlas. (C/ Ramón y Cajal, 53 Bormujos)

L' Agustina

La tortilla de patatas de este negocio situado en Bormujos deleitará a todos los que la prueben. Cada día se elaboran las tortillas de patatas que se sirven tanto para el desayuno como para el tapeo. Su grosor y su sabor lo son todo para empezar el día con energía y con las pilas bien cargadas. También disponen de una amplia carta donde elegir otros platos como (Av. San Juan de Dios, local 19, 41930 Bormujos)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Restaurante L’Agustina (@restaurantelagustina)

A las dos y pico

Las tortillas son la especialidad de este negocio pero tienen una peculiaridad que no la tienen las demás tortillas, aquí son cuadradas. Cada tortilla pesa aproximadamente 1,5kg y están cuajadas en su punto, sin duda una delicia que no hay que perderse. En la carta del establecimiento tienen la opción de pedir tortillas de muchos sabores como: con y sin cebolla, con pimientos, ajito y perejil, chorizo, berenjena y calabacín, cebolla y hierbabuena, jamón serrano, gambas al ajillo y pizza, entre otros. En este sitio de comidas preparadas también hay guisos para llevar como albóndigas, pollo al curry, carrillada en salsa o espinacas con garbanzos,. entre otros. ( C. Clara Campoamor, 106, 41940 Tomares)