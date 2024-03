Supermercados y tiendas que abren el Domingo de Ramos en Sevilla

El Domingo de Ramos es uno de los días más especiales de la Semana Santa en Sevilla y es que es cuando da comienzo esta fiesta tradicional religiosa que moviliza a toda la ciudad. Al ser el primer día suele esperarse con gran ilusión y pasión, muchos suelen estrenar algo de ropa y lucen sus mejores galas para salir a la calle en esta jornada y disfrutar de las cofradías que comienzan realizando su estación de penitencia.

La gran mayoría de sevillanos que viven en la capital hispalense aprovecharán este día para disfrutar de un plan cofrade, pero habrá otros que estén pensando en alejarse lo máximo del centro y los barrios de los cuales salen las hermandades y buscan planes alternativos. Uno de estos planes pueden ser ir a un centro comercial o aprovechar para hacer la compra que les ha sido imposible realizar durante la semana, por eso a continuación se detallan qué tiendas y supermercados permanecerán abiertos este Domingo de Ramos.

Al ser una fecha tan marcada en el calendario para toda España, los comercios suelen adaptar el horario y por regla general suelen reducir el tiempo que permanecen abiertos de cara al público, para que también los trabajadores puedan tener un poco más de margen y tiempo de descanso.

El Corte Inglés, Hipercor

El Corte Inglés tendrá unos horarios y festivos específicos a tener en cuenta de cara a esta Semana Santa. La compañía española de grandes almacenes, supermercados e hipermercados optará por personalizar el horario de cada una de sus tiendas dependiendo la localización de la misma.

El Corte Inglés de Nervión : abrirá el Domingo de Ramos de 11:00 a 21:00; el Jueves Santo de 11:00 a 21:00; el Viernes Santo de 11:00 a 21:00 y el Domingo de Resurrección de 11:00 a 21:00.

: abrirá el Domingo de Ramos de 11:00 a 21:00; el Jueves Santo de 11:00 a 21:00; el Viernes Santo de 11:00 a 21:00 y el Domingo de Resurrección de 11:00 a 21:00. Corte Inglés del Duque : abrirá sus puertas el Domingo de Ramos de 10:00 a 15:00; el Jueves Santo de 10:00 a 15:00; el Viernes Santo de 10:00 a 15:00 y el Domingo de Resurrección de 11:00 a 21:00.

: abrirá sus puertas el Domingo de Ramos de 10:00 a 15:00; el Jueves Santo de 10:00 a 15:00; el Viernes Santo de 10:00 a 15:00 y el Domingo de Resurrección de 11:00 a 21:00. El Corte Inglés de Sevilla Este y de San Juan de Aznalfarache : cerrarán el Domingo de Ramos, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Abrirán con horario especial el Jueves Santo de 11:00 a 21:00.

: cerrarán el Domingo de Ramos, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Abrirán con horario especial el Jueves Santo de 11:00 a 21:00. Hipercor de San Juan de Aznalfarache: cerrarán el Domingo de Ramos, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Abrirán con horario especial el Jueves Santo de 11:00 a 21:00.

Mercadona

Esta cadena suele cerrar los festivos y este no es una excepción. No abrirá el Domingo de Ramos, ni el Jueves Santo, ni el Viernes Santo, el resto de días de la semana sí que estará abierto al público en su horario habitual.

Carrefour

Dentro de esta marca de supermercados hay diferentes tiendas y cada una se rige de una manera diferentes, las tiendas pequeñas, las grandes superficies y los hipermercados. No existe un criterio unificado para todos las tiendas que hay en España y por ello la mejor manera de averiguar si abren o no es visitar el localizador de supermercados que aparece en la web para poder comprobarlo.

Aunque está claro que el Domingo de Ramos todos los Carrefour cerrarán sus puertas, el único día festivo de toda la Semana Santa que abren es el Jueves Santo y lo harán con un horario de 10:00 a 22:00.

El Carrefour Market de Nervión permanecerá abierto tanto el Domingo de Ramos, como el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección con el horario de 10:00 a 22:00.

Dia

Los supermercados Dia repartidos por Sevilla cerrarán sus puertas el Domingo de Ramos , no obstante, es preferible asegurarse consultando en la página web del supermercado para cerciorarse de que el local va a estar abierto cuando vaya a realizar la compra.

Lidl

Estos supermercados no tienen un criterio unificado para cada una de las tiendas de modo que algunas abren en festivos y otras no. Además, las que abren no suelen tener el mismo horario que los días laborales de modo que es mejor entrar en el localizador de su página web para tener la certeza de que está abierto antes de ir.

Aldi

Estos supermercados abren de lunes a domingo normalmente, en determinados sitios y también suelen abrir los festivos. Aunque es probable que este Domingo de Ramos cierren, lo ideal es entrar en su web para consultar directamente las tiendas que abren y los horarios que tendrá.

Alcampo

Muchos supermercados Alcampo abren en días festivos pero en este Domingo de Ramos, los dos supermercados que hay en Sevilla no permanecerán abiertos, no obstante, el Jueves Santo abrirá el de la Ronda del Tamarguillo. En su web se pueden encontrar los horarios de las tiendas.