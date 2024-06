Suspenden el corte de luz previsto en el bloque del supuesto fraude eléctrico en Sevilla

El corte de luz que estaba previsto para mañana domingo en las zonas comunes del número 2 de la avenida de Andalucía no se llevará finalmente a cabo. Los vecinos han conseguido con sus reclamaciones aplazar esta medida drástica, que la compañía que tienen contratada, Gesternova, había solicitado a Endesa. La solicitud respondía a los impagos de una serie de recargos que la compañía exige a los vecinos por la existencia de un supuesto fraude eléctrico que éstos niegan. La cantidad que reclama la empresa es de unos 10.000 euros.

Los vecinos pidieron como medida cautelar la paralización de la orden de corte, que afectaba únicamente al contador de la comunidad y no al de los pisos. Aún así, suponía una auténtica molestia, pues dejarían de funcionar la apertura de puertas, los ascensores, la luz en las escaleras y se vería afectada también la presión del agua. El presidente de la comunidad, Javier Rodríguez, denunció ante este periódico la situación el pasado jueves.

"En septiembre nos llegó una carta certificada informándonos de que se había detectado un fraude. Pensamos que podía ser verdad y lo que hicimos fue llamar a un electricista autorizado, que no vio ningún indicio de ello. No contentos con eso, llamamos a otro electricista autorizado, que nos desmontó todo el cuadro de contadores y no descubrió ningún fraude eléctrico ni ningún enganche ilegal. Sí es cierto que detectó que no tenemos la misma entrada y salida del contador, pero nos dijo que era por una inducción de la cercanía de las bornas, que al parecer no tenían la distancia adecuada", explicó Rodríguez.

Mientras tanto, el abogado José Roldán Guisado presentaba en los juzgados una solicitud para que se paralizara la orden de corte como medida cautelar. También se presentó una reclamación ante la Consejería de Industria de la Junta, sin respuesta hasta el momento. Ayer, la empresa se puso en contacto con el presidente de la comunidad para comunicarle que paralizan el cobro de las tres facturas con recargo asociadas al expediente de fraude, "a la espera de que se resuelva la reclamación que han realizado a Industria".

La compañía apuntó que no solicitará el corte del suministro, dado que el resto de facturas posteriores "se están pagando correctamente". Ahora queda un trabajo administrativo y judicial para demostrar que no hubo fraude y que se trató de un error en la instalación del contador, que tenía una entrada y salida distintas, tal como corroboraron dos electricistas autorizados. "Estamos muy satisfechos con que no se nos corte la luz, pero el problema sigue existiendo y en cualquier momento puede llegarnos otra factura abultada. Urge una solución", concluyó Rodríguez.