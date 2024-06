Una comunidad de Sevilla se enfrenta a un corte de luz por un fraude que los vecinos niegan

Cuarenta familias que residen en el número 2 de la avenida de Andalucía temen la llegada del domingo, fecha para la que tienen un aviso de corte de luz en las zonas comunes del edificio. El motivo es un supuesto fraude eléctrico, que ellos niegan y aseguran que se trata de un error, pero por el que se les reclaman dos recargos de aproximadamente diez mil euros en total, en sendas facturas del año pasado. El corte sería en las zonas comunes, no en los pisos, pero supondría una verdadera molestia para los vecinos, entre los que hay muchas personas mayores y con dificultades para la movilidad. El propio presidente de la comunidad, Javier Rodríguez es invidente.

"En septiembre nos llegó una carta certificada informándonos de que se había detectado un fraude. Pensamos que podía ser verdad y lo que hicimos fue llamar a un electricista autorizado, que no vio ningún indicio de ello. No contentos con eso, llamamos a otro electricista autorizado, que nos desmontó todo el cuadro de contadores y no descubrió ningún fraude eléctrico ni ningún enganche ilegal. Sí es cierto que detectó que no tenemos la misma entrada y salida del contador, pero nos dijo que era por una inducción de la cercanía de las bornas, que al parecer no tenían la distancia adecuada", explica el presidente de la comunidad.

Los vecinos presentaron sendos informes de los electricistas y reclamaron a la compañía con la que tienen contrato, Gesternova, y a la distribuidora, que pertenece a Endesa. También acudieron a la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, de la que por el momento no han obtenido ninguna respuesta. Aseguran que en los últimos seis años han estado pagando lo mismo en todas la facturas, en una horquilla de entre 250 y 300 euros, y que actualmente siguen pagando esa cantidad, "por lo que la acusación de fraude tiene menos sentido". "Nunca hemos dejado de pagar, lo único que hemos hecho es recurrir el recargo por el fraude. Estamos dispuestos a que se haga un reajuste, y si debemos algo, pagarlo", añade Rodríguez.

En una segunda inspección, cuenta el presidente de la comunidad que puso a los técnicos de la compañía con uno de los electricistas autorizados que habían contratado ellos. "Midiendo con las pinzas más separadas, no había indicios de fraude, pero eso no consta en ningún sitio. Ahora tenemos el tiempo en contra, porque el domingo nos cortan la luz y aquí viven muchas personas mayores con dificultades. No es sólo por los ascensores, sino también las puertas o la propia presión del agua... todo lo que conlleva la inseguridad de no tener luz".

El letrado José Roldán Guisado, del bufete M+R Abogados, ha solicitado unas medidas cautelares para impedir el corte e iniciar después un procedimiento para demostrar que sus clientes no cometieron fraude alguno. Cuentan con la dificultad añadida de que por contrato tienen que presentar las reclamaciones en los juzgados de Madrid.

Fuentes de Endesa explicaron ayer a este periódico que tienen constancia de la existencia de un fraude en la citada comunidad durante tres meses del año pasado. La compañía hace un cálculo de la electricidad que ha sido defraudada para emitir después los recargos y es la empresa con la que tienen el contrato la que solicita el corte. Las mismas fuentes añadieron que, al haberse solicitado las medidas cautelares, lo normal es que no se proceda al corte el próximo domingo, pero sí se reclamarán los pagos pendientes en las siguientes semanas.