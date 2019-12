Taxiguau: las mascotas de Sevilla ya tienen servicio de taxi

Parar un taxi con la mano...o con la pata. Sevilla se suma a la iniciativa de taxis adaptados para mascotas conocidos como taxiguau, un servicio de taxi para perros que nació en Zaragoza y que en España prestan ya otras 19 ciudades, que permite a los sevillanos y turistas que tengan animales domésticos recurrir al servicio del taxi para desplazarse por la ciudad.

El taxista sevillano impulsor de esta iniciativa en la ciudad es Juan Miguel Vargas que se muestra feliz por la "buena acogida" que está teniendo el servicio de taxiguau así como por poder llevar a cabo esta actuación debido al gran cariño que profesa a los animales. "No trabajamos con emisora porque damos un servicio diferente a lo que ya hay en Sevilla. Destacamos, sobre todo, por el amor que le ponemos", explica.

Aunque Juan Miguel siempre se ha prestado a trasladar en su coche a clientes con animales reconoce que "la gente está muy concienciada" y que en los once años que lleva en la profesión "nunca se me había presentado nadie que quisiera transportar perros de gran envergadura".

Taxiguau se puso en marcha en la ciudad hace tres meses cuando los dos taxistas zaragozanos padres de esta iniciativa en España, Jaime y Juan Carlos, plantearon a Juan Miguel la posibilidad de desarrollar este proyecto en la ciudad, conocedores de su "amor" por los animales. "Conocía a Jaime y Juan Carlos de la asociación Amigos del Taxi y como saben que me gustan mucho los animales me lo propusieron y me encantó la idea. Empecé a hablar con los compañeros y somos ya diez los taxistas adheridos a la plataforma en Sevilla", explica.

El boca a boca y las redes sociales han hecho que este servicio cuente ya con una cartera fija de clientes entre los que destacan las personas mayores sin medios para trasladar a sus mascotas."Estamos teniendo muy buena acogida, sobre todo por parte de personas mayores que quieren viajar con sus mascotas y que se encuentran con problemas a la hora de utilizar los transportes públicos", ha explicado Juan Miguel Vargas.

Para hacer uso de este servicio, los interesados pueden solicitarlo a través de la aplicación para móviles inteligentes Taxiguau desde donde los usuarios pueden enviar directamente un correo electrónico solicitando un servicio o también a través del teléfono móvil 699124295. Otra forma de ponerse en contacto con estos taxistas es a través de la página de Facebook @Taxiguausevilla donde su impulsor va publicando algunos de estos singulares viajes. Según aclara Juan Miguel, el viaje de animales puede hacerse con o sin sus dueños, por lo que también es posible concertar el traslado sólo de las mascotas.

"Trasladamos a muchos perros a clínicas veterinarias por ejemplo sin que los acompañen sus dueños. Los llevamos y luego esperamos a que los vean y los devolvemos a casa", aclara.

Aunque hasta ahora es complicado reconocer a estos taxis para perros entre el tráfico de la ciudad, ya que sólo cuentan con un pequeño distintivo con el logotipo en una parte del coche, será en los próximos días cuando los vehículos de taxiguau empiecen a tomar presencia visual a través de unos vinilos que van a colocar en sus puertas.

Los vehículos destinados para este fin cuentan con una manta que cubre los asientos traseros donde se sube el animal, un sistema de arnés para garantizar la seguridad durante el trayecto y hasta chuches para su felicidad. "Llevamos mantas, arnés y chuches para que los perros viajen tranquilos. Tenemos una clienta que lleva a su perrita a revisión al veterinario porque está ciega y a través de nuestro trato y con las chuches hace los trayectos supertranquila", afirma. De la misma manera, el coche se limpia después de cada viaje de esta índole, tal y como ha asegurado Juan Miguel.

Los recorridos que realiza Taxiguau no sólo se circunscriben a zonas urbanas, también se puede contratar el servicio para trayectos interurbanos y viajes en caso de que los dueños y sus perros tengan que desplazarse a otras ciudades españolas y no dispongan de vehículo para hacerlo. Además las tarifas no conllevan ningún suplemento y son las ordinarias del servicio del taxi en general que rige en la ciudad.

"En Taxiguau no sólo hacemos desplazamientos dentro de Sevilla, la semana pasada nuestro compañero Juanmi llevó a Peki y su dueña a Madrid, haciendo varias paradas para que fuese lo más cómoda posible y quedaron ambas muy satisfechas", explica.

Además, el transporte en taxi adaptado para perros va más allá y, según explica su impulsor en la ciudad, y los miembros sevillanos de Taxiguau ya están "trabajando para diferentes protectoras" de animales y para clínicas veterinarias, protagonizando además colaboraciones desinteresadas para apoyar a este tipo de entidades.

"Ya estamos trabajando con varias protectoras de animales y estamos abiertos a aquellas que lo necesiten", ha insistido, exponiendo además que este grupo de taxistas tiene en ciernes "un proyecto" para la creación de "un centro de recuperación y preadopción" de animales recogidos de la calle, contando ya incluso con una parcela para dicha iniciativa.