"Os vais de Torreblanca o te abro un boquete en el pecho"

El cabecilla del clan es Diego C. D., de 45 años y con 14 antecedentes por estafas, robos con violencia, hurtos y robos con fuerza. No es esta la primera vez que se ha visto inmerso en un algún tiroteo en Torreblanca, pues en el año 2006 fue detenido por el Grupo de Homicidios por participar en otro enfrentamiento a tiros en la plaza del Platanero, donde abrió fuego contra otra familia del barrio. Es conocido como el Pingajo, mismo apodo que su padre y que da nombre al clan.

Pero cuando dobló la esquina se encontró con varios miembros del grupo abriendo fuego. Allí estaban Diego C. D., alias el Pingajo y jefe del clan; su hijo, Diego C. D., alias el Polini; el Doblao, un hijo de éste y otro joven, Joaquín O. M., hijo de uno de los principales delincuentes de Torreblanca. "Nos devuelves el piso de la calle Encina o te abrimos un boquete en el pecho", insistieron los Pingajos. El hombre aceptó pero intentó recuperar los mil euros que ya había pagado. "Si me devolvéis los mil euros que os pagué, os entrego el piso encantado", les dijo. "No", fue la respuesta mientras le encañonaban. "Y tienes tres o cuatro días para iros de Torreblanca".

La ley del silencio sigue presente en el barrio

El atestado del Grupo de Atracos refleja un problema al que se enfrenta la Policía cada vez que se produce un hecho delictivo de cierta importancia en barrios deprimidos de la ciudad: la ley del silencio. Torreblanca es el cuarto barrio más pobre de España, y aunque en general es una zona tranquila, en un extremo del barrio existe uno de los focos más conflictivos de la ciudad. Es la Plaza del Platanero y su entorno, donde reina el tráfico de drogas y donde en los últimos tres meses ha habido ya al menos cuatro tiroteos. Cuando una patrulla llegó a la calle Torregorda, donde se habían producido los disparos a mediodía del 1 de junio, los policías no encontraron testigos de los hechos, pese a que buena parte de la vecindad había presenciado el tiroteo, al producirse éste a una hora en la que había bastante gente en la calle. Así lo refleja el informe policial: "Desde su llegada al lugar de los disparos, un indicativo intentó localizar testigos de los hechos, no encontrando a nadie que hubiera visto nada, siendo más que evidente que algunas de estas personas habían presenciado al menos el inicio del suceso pero no querían colaborar por miedo a la represalias que pudieran recibir por parte de los agresores, es decir, de la familia de Los Pingajo. Los vecinos del bloque manifestaron a los agentes actuantes que no conocían a ninguna de las personas que habían recibido los disparos y que no vivían en ese bloque".