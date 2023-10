Trasladan a la matrona del centro de salud de Virgen de África a Amante Laffón

El centro de salud Virgen de África se ha quedado sin servicio de matrona. El Distrito Sanitario Sevilla ha trasladado a la profesional que se encargaba de esta asistencia especializada al ambulatorio de Amante Laffón. Se trata de un cambio de ubicación del servicio que responde, según fuentes oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a poder contar en la nueva situación con "más espacio y mejor climatización". Asimismo, el SAS puntualiza que dicha traslado se llevó a cabo el pasado verano y que, desde entonces, la atención de la población adscrita a Virgen de África "está garantizada".

Precisamente, la climatización de este centro de salud en Los Remedios ha sido motivo de críticas de algunos usuarios en los últimos días. Según han contado a este medio, la sala de espera de la planta baja de las instalaciones habría pasado todo el verano sin aire acondicionado. Por su parte, según los mismos testimonios, sí contarían con climatización las zona de consultas.

Con todo, el movimiento de las matronas de un centro de salud a otro y su uso como un dispositivo de apoyo y no como una figura profesional más dentro del equipo básico de Atención Primaria en todos los ambulatorios es, precisamente, una de las mayores quejas del colectivo, que reivindica una enfermera especialista en la salud de la mujer en cada centro de salud.

La falta de matronas

En esta línea, la plantilla de matronas del SAS presenta, de hecho, una de las peores ratios de todo el Estado ya que, según han denunciado en reiteradas ocasiones sindicatos y organizaciones de profesionales, la sanidad pública andaluza cuenta con una ratio de 21 matronas por cada 100.000 mujeres, muy alejadas de la media nacional de 31,6 matronas por 100.000 mujeres o de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que roza las 70 matronas por 100.000 mujeres. Sólo para alcanzar la media nacional, según datos del Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía sería necesario incrementar la plantilla de matronas "en cerca de 500 profesionales".

En concreto, la andaluza es la cuarta peor ratio de todas las comunidades autónomas a nivel nacional, incluida Ceuta y Melilla, y, además, España tiene la séptima peor ratio de matronas, dentro de los 53 países de su entorno.

Reivindicaciones

Desde el Colegio de Enfermería de Sevilla, su vocal de matronas, Jorge Romero, se une a esa demanda de refuerzos en la plantilla para así "poder desarrollar todo el perfil competencial" de la matrona y que abarca todo el ámbito sanitario de la mujer. "No sólo y exclusivamente a lo que nos dedicamos ahora, que es el embarazo, parto y puerperio, debido a que somos muy pocos los profesionales que estamos y la reposición es mínima. De ahí que sólo podamos cubrir lo indispensable", explica.

Más allá de la atención al embarazo, parto y puerperio, las matronas reivindican poder trabajar la atención de la mujer climatérica, la atención a la salud sexual y reproductiva en todas las etapas de la vida de la mujer y también el consejo reproductivo. "Somos un colectivo que también podemos dar consejos sobre la anticoncepción, implantar diu o implantes subcutáneos de progesterona. Es decir, otras muchas áreas en las que, en otras comunidades con mejores ratios que las nuestras, sí pueden hacerlo, provocando esa falta de personal desigualdades en el acceso a asistencia sanitaria esencial para las mujeres", añade.

Para que ello sea posible, el mayor reclamo de este colectivo es que la matrona forme parte del equipo básico de Atención Primaria del centro de salud "y no se use como un dispositivo de apoyo". "Esto pasa porque cada vez que una mujer vaya a un centro de salud demandando una atención dentro de sus competencias, haya una matrona siempre en el centro de salud, cosa que no pasa aquí porque, al ser un dispositivo de apoyo, y llevar varios centros de salud, y no siempre está disponible para la mujer cuando ésta la demanda", argumenta.

Romero explica que parte de responsabilidad de este déficit está en "el parón" en la formación de matronas que sufrió España entre los años 1987 y 1994. Años en los que no salieron enfermeras especializadas y que, con la oferta desde entonces de 469 plazas a nivel nacional, "el número es totalmente insuficiente para cubrir las faltas de esos años en lo que no salieron profesionales", detalla el enfermero especialista y añade: "todo unido a la política de contratación del SAS, que es nefasta."

Por ámbitos de atención, las matronas sevillanas reclaman el refuerzo de estas enfermeras especialistas y aluden a que el principal déficit se encuentra en la Atención Primaria, con 6,23 matronas en centros de salud por cada 100.000 andaluzas, gracias a los refuerzos de los últimos años, sobre todo, por la pandemia del Covid, que dejó atrás la ratio de 4,5 que se tenía hasta entonces. "Aún así sigue siendo totalmente insuficiente", enfatiza Jorge Romero.

Conscientes de esta situación, el colectivo ha generado apreciación de la Plataforma de Matronas Andaluzas Unidas junto a la colaboración de la vocal de Sevilla de la Asociación Andaluza de Matronas (AAM), Carmen Mejías y el vocal de matronas del Colegio de Enfermería de Sevilla, Jorge Romero, organizaron el pasado junio una mesa informativa en Sevilla para visibilizar la figura de la matrona y su labor y reivindicar el Pacto de Atención Primaria para reforzar sus consultas.

El sector defiende que la atención y cuidados que prestan las matronas a las mujeres no se limitan sólo al momento del parto, sino que dan respuesta a todas las necesidades que pueden llegar a tener en lo que respecta a su salud sexual, reproductiva y maternal durante toda su vida.