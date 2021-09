Tristeza por la muerte de Aquilino Duque

Hoy escribo triste, sin ganas de colgar palabras de las sombras que me acechan. El respeto, la admiración y está pandemia me mantuvieron en el filo de conocerlo. En estos días preparaba un pequeño homenaje con el que quería honrar a un poeta que hizo de la vida el verso con el que rimar toda mi poesía, quería sorprenderlo con un pequeño homenaje en la inauguración de una tertulia humanista en El Sereno y se me ha ido, se ha escapado a buscar vidas de otros que se fueron antes que él, a llenar su memoria de nombres y lugares nuevos más allá de este mundo. No tengo ganas de escribir, pero se lo debo.

El ritmo de mis días ha cubierto estos sus últimos días en el deseo de no anticipar nada hasta tenerlo todo listo, los contactos con varios poetas, algunos pintores, algún torero que otro, unos periodistas... y la lista inacabada que cerrara el círculo hasta volver a él. Cierro los ojos en la sepia de unos recuerdos que no viví más que a través de sus escritos, lo sueño sorprendido y agradecido a partes iguales y pienso en la satisfacción que hubiera sentido de haber podido homenajear a unos de los mayores y mejores intelectuales de la Sevilla que he conocido. Descansa en paz, Aquilino Duque. Hoy, más que nunca, todo es memoria, ficción y poesía..