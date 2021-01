La US no contempla el riesgo a contagiarse de Covid como razón para los exámenes 'on line'

Sólo razones académicas. La Universidad de Sevilla (US) no contempla entre las justificaciones para realizar un examen telemático motivos relacionados con la actual tercera ola del Covid. Así lo han hecho saber varios decanos de facultades y los alumnos, a los que no satisface la resolución acordada el pasado viernes por la Hispalense ante las pruebas del primer cuatrimestre que comenzarán el próximo sábado.

Dicha resolución seguía apostando por la máxima presencialidad en la evaluación, aunque dejaba abierta la posibilidad a que los docentes pudieran solicitar cambios en los exámenes, como incluían las instrucciones del 9 de noviembre.

Con tal fin, la US ha establecido un plazo que concluye este lunes, 25 de enero. La respuesta a dichas peticiones serán contestadas por la comisión Covid-19 de la Hispalense mañana martes. Ahora bien, según ha trascendido y han comunicado tanto decanos de las facultades (que asistieron la semana pasada a las reuniones con el rector) como los alumnos, el cambio de modelo en la prueba no puede justificarse por razones sanitarias. Esto es, la prevención ante un posible contagio del virus no se contempla como motivo para que los exámenes sean on line. Sólo se tendrán en cuenta las razones académicas.

Tal decisión ha acrecentado el malestar entre los universitarios, que ya la semana pasada llegaron a pedir la dimisión del rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, antes, incluso, de que comenzara su segundo mandato al frente de la institución académica.

El comunicado de Derecho

En este sentido, el decanato de la Facultad de Derecho ha publicado este fin de semana un comunicado en el que detalla que "en la Universidad de Sevilla la realización de una evaluación 'on line' actualmente sólo podrá producirse por razones de metodología académica suficientemente justificadas y no por motivaciones sanitarias, salvo que el profesor se halle en situación de riesgo según los protocolos del Seprus, en cuyo caso puede realizar el examen 'on line'".

En el comunicado de Derecho también se explica que "las dificultades de movilidad suscitadas por diversas medidas adoptadas ante las alarmantes cifras de la pandemia o la inquietud generada por la actual situación no están entre las en sí atendibles según los parámetros defendidos en la US como justificadores de la evaluación 'on line' y así ha sido claramente manifestado".

Esta facultad ha transmitido al rectorado de la Hispalense las "dificultades logísticas y espaciales" para realizar los exámenes presenciales cumpliendo las actuales medidas sanitarias y de seguridad frente al Covid. El decanato de Derecho expresa que "sería aconsejable, en términos globales, la aceptación de un porcentajes de exámenes virtuales en este centro".

El cierre perimetral de Sevilla

Y todo ello se produce en unas circunstancias de agravamiento de la pandemia en la capital andaluza, que, previsiblemente, quedará cerrada perimetralmente el próximo miércoles, al superarse ya la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. El propio alcalde, Juan Espadas, ha pedido este lunes a los ciudadanos el autoconfinamiento para frenar la tercera ola, una solicitud que choca con el planteamiento de la US de mantener los exámenes presenciales, a diferencia de lo que ha decidido la mayoría de las universidades andaluzas.

El rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, defendió el pasado viernes esta postura y dejó en manos del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que se cambiara la evaluación presencial por la telemática, "siempre que se lo notificara oficialmente por escrito".