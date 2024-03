La Unidad de Obesidad de Vithas Sevilla es referente a nivel europeo

La European Association for the Study of Obesity (EASO) ha acreditado la calidad de la Unidad de Obesidad de Vithas Sevilla, convirtiéndose en el primer centro hospitalario andaluz en obtener este reconocimiento.

La EASO, como centro líder en gestión de la obesidad en Europa, reúne a las asociaciones profesionales de estudios de la obesidad de 36 países europeos, incluida la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo), por lo que Vithas Sevilla suma así la acreditación nacional en su trabajo en investigaciones metabólicas, diabetológicas y de riesgo cardiovascular.

La acreditación de la Unidad de Obesidad de Vithas Sevilla responde tanto a los criterios asistenciales como de investigación y formación en obesidad liderados por el doctor Cristóbal Morales. Así, la acreditación reconoce el amplio bagaje que suma esta unidad la cual gestiona 30 ensayos clínicos donde atienden la propia obesidad, así como sus patologías asociadas, como son la diabetes, dislipidemia, inflamación, enfermedad cardiovascular o hipertensión, según informa el hospital.

En palabras de Morales, esta acreditación da respuesta al trabajo que desde Vithas Sevilla llevan a cabo de la mano de pacientes. "Desarrollamos investigaciones con un enfoque científico sin olvidar la humanización de cada paciente y planteado un nuevo modelo de prevención y atención basado en el abordaje multidisciplinar", afirma el doctor.

Por su parte, el director de Vithas Sevilla, Mario González, ha recalcado cómo esta acreditación "supone el reconocimiento a la apuesta por la investigación y los nuevos avances en tratamientos para enfrentar la obesidad que se llevan a cabo en el hospital. Es importante contar con el aval de una sociedad científica internacional, que ofrece la seguridad y garantía de los tratamientos que reciben nuestros pacientes".

Con el apoyo de la Fundación Vithas, la Unidad de Obesidad de Vithas Sevilla forma parte de la red Vithas de Ensayos Clínicos, un espacio compuesto por las unidades integrales de investigación clínica, dentro de una red de referenciadores que busca favorecer la colaboración y coordinación entre sus equipos. La EASO se posiciona como "la voz de la comunidad europea de la obesidad", con acciones de colaboración en promoción, comunicación, educación e investigación.

Entre los requisitos para recibir esta acreditación, la EASO ha tenido en cuenta la trayectoria y perfil de Morales como coordinador de la Unidad de Obesidad de Vithas Sevilla. En concreto, se ha destacado su experiencia clínica en el tratamiento de la obesidad, así como la especial referencia a la derivación de pacientes difíciles de tratar y su compromiso de con actividades científicas de muy alto nivel, incluida la participación y presentación en cursos y congresos de renombre y reconocimiento internacional como el pasado Congreso Nacional de la Seedo, celebrado en el mes de noviembre en Sevilla y coordinado por el propio Morales.

La Organización Mundial de la Salud estima que en torno al 13% de la población mundial tiene en obesidad. En España, la cifra alcanza el 16% según el Observatorio Global de la Obesidad. Para atender esta realidad hay que poner el foco en el paciente, ya que como recalca el especialista en endocrinología del Hospital Vithas Sevilla Cristóbal Morales "la obesidad es una enfermedad que tiene su origen en el vientre materno y que debemos tratar con la máxima humanización posible para acompañar al paciente en todo el proceso".

"Solemos enfocarnos en los efectos, como pueden ser la diabetes, los riesgos cardiovasculares o las más de 200 complicaciones que derivan de esta enfermedad llamada obesidad", destaca Morales, pero hay que "mirar más allá y luchar contra el estigma y reescribir la historia de la obesidad, planteando un nuevo modelo de prevención y atención basado en el abordaje multidisciplinar".

Así, desde el Hospital Vithas Sevilla, el equipo de endocrinología y nutrición subraya cómo "las personas que viven con obesidad y sus complicaciones no son pacientes de segunda, y no se les puede culpabilizar, ni juzgar, defendiendo su derecho a tratamientos adecuados". Entre los tratamientos con mejores resultados que se coordinan desde Vithas Sevilla se encuentra la farmacología, "con reducciones de peso de hasta el 25%, a los cuales el paciente necesita añadir cambios en el estilo de vida y para los que requiere del acompañamiento especialista sanitario".