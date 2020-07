Europa da luz verde al proyecto Ulysseus, una universidad europea liderada por Sevilla

La Comisión Europea ha dado luz verde al proyecto Ulysseus, una alianza transnacional a largo plazo liderada por la Universidad de Sevilla que permitirá a estudiantes, investigadores y egresados desplazarse libremente entre universidades, hacer prácticas de empresas y poner en marcha proyectos de investigación de alto impacto.

Europa ha concedido cinco millones de euros para el desarrollo de este proyecto, en el que, además de la Universidad de Sevilla, participan otras cinco universidades europeas: la Universidad de Génova (Italia), la Université Cote d’Azur (Francia); la Technical University of Košice (Eslovaquia), el Management Center Innsbruck (Austria) y la Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia). Este proyecto se enmarca dentro del programa Erasmus Plus.

Una delegación de la Universidad de Sevilla capitaneada por el propio rector, Miguel Ángel Castro, viajó a finales de enero a Bruselas para presentar el proyecto Ulysseus, que persigue generar una alianza a largo plazo, una universidad europea, con una estructura y una estrategia unificadas de educación e investigación, vinculada a las prioridades de las ciudades y regiones de las universidades que integran el proyecto. En este sentido, los seis miembros pretenden contribuir a su competitividad, potenciar su carácter innovador y mejorar la empleabilidad de sus habitantes, así como promover entre sus estudiantes y empleados un ejercicio activo de la ciudadanía, la inclusión social, la cohesión y el desarrollo personal.

En total, la Comisión Europea ha aprobado para este año 24 nuevas universidades europeas, entre las que se encuentra Ulysseus, que reúne el apoyo de más de 90 asociados entre ayuntamientos, gobiernos regionales, empresas, think tanks y ONGs. La puesta en marcha de Ulysseus supondrá un impacto sistémico, estructural y sostenible en todos los niveles de la alianza hasta 2030. La creación de un campus interuniversitario donde fomentar las experiencias basadas en el trabajo y los programas de movilidad asociados a esta idea permitirá a los estudiantes desplazarse libremente entre las universidades integrantes de Ulysseus, con el reconocimiento automático de los créditos que cursen, y acceder a prácticas profesionales. Todas estas acciones permitirán eliminar las barreras existentes mediante el fomento del compromiso social y la inclusión de los participantes.

"Con el mismo entusiasmo y determinación que el héroe de la Odisea, Ulysseus se enfrenta a un ambicioso viaje de 10 años. En 2030, Ulysseus será una Universidad Europea de excelencia reconocida, internacionalmente atractiva, abierta, centrada en las personas y emprendedora. Entender la alianza como un ecosistema de innovación, que ofrece soluciones para superar desafíos locales y regionales desde sus seis polos de innovación es la característica única y distintiva de Ulysseus", explican desde la Universidad de Sevilla.

Los primeros tres años de la Universidad de Ulysseus, los que abarca la financiación comunitaria, estarán dedicados a diseñar y co-crear las estructuras conjuntas, la gobernanza y la gestión, así como los programas piloto de actividades. Ulysseus abarca más de 180.000 estudiantes, académicos y personal.

Las actividades de Ulysseus se co-crearán en sus seis polos de innovación, situados en cada una de las ciudades participantes, y se centrarán en los siguientes desafíos: Envejecimiento y bienestar (UCA), Turismo, arte y patrimonio (Unige), Inteligencia Artificial (HH), Energía, transporte, movilidad y Smart Cities (US), Digitalización (TUKE) y Alimentación, biotecnología y economía circular (MCI)

Las actividades se desarrollarán en un campus digital y territorial con centros de investigación, living labs y clases abiertas y una plataforma digital para la interacción de toda la comunidad.

"Ulysseus se ha diseñado para formar a los ciudadanos del futuro para un mundo cambiante, globalizado e inclusivo que demanda personas altamente preparadas para afrontar los desafíos del futuro. Este liderazgo, eficiencia y visión convertirá Ulysseus en un modelo de excelencia e innovación internacional", apunta la Universidad de Sevilla.