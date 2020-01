La Universidad de Sevilla manda a más de 10.000 estudiantes al extranjero en 4 años

Más de 10.000 alumnos de la Universidad de Sevilla han realizado parte de sus estudios en el extranjero en los últimos cuatro años. Entre los diferentes programas de movilidad en vigor, destaca las becas Erasmus, donde el número de estudiantes beneficiarios se ha duplicado desde 2016, alcanzando la cifra de 2.000 universitarios salientes al año.

Desde el inicio de su mandato hace ya cuatro años, el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha puesto el foco en la internacionalización de la institución que dirige. Así, en este periodo, la US ha logrado consolidar sus diferentes programas de movilidad con nuevos destinos como Rusia y China, duplicar los dobles títulos internacionales (tanto de grados como de máster) y mejorar su posición en los diferentes ránkings mundiales, como el de Shanghái.

A la espera de que anuncie si se presentará de nuevo (algo previsible) o no a las próximas elecciones a rector de la US, Castro ha puesto el broche de oro a su primer mandato con la presentación el martes en Bruselas del proyecto UlyssEus, una de las primeras alianzas transnacionales a largo plazo de educación e investigación que se coordinará desde Sevilla, siempre y cuando la Comisión Europea dé su visto bueno.

"El proyecto UlyssEUs, con el que concurrimos junto a otras cinco universidades europeas a la convocatoria de Universidades Europeas, es un paso adelante dentro de las estrategia global de internacionalización de la Universidad de Sevilla", destaca Carmen Vargas, vicerrectora de Internacionalización de la US. "En cuatro años, la Universidad ha duplicado el número de estudiantes salientes; ha subido la oferta internacional a 68 dobles titulaciones de Grado y Máster, duplicando el número desde el principio del mandato; se han consolidado los programas de investigación con las Universidades de Harvard y Berkely, en Estados Unidos; hemos extendido nuestras alianzas internacionales hacia el Este, con Rusia y China; y hemos conseguido entrar en la élite del Ránking de Shanghái".

Para Carmen Vargas, el acto celebrado este martes en Bruselas "resalta la capacidad que tiene la US en cuestiones de internacionalización". "La presentación del martes fue un reflejo más de lo que estamos haciendo en internacionalización. Esto no ha aparecido de manera espontánea, tenemos una estrategia, un plan bien consolidado", señala la vicerrectora.

Italia, Francia y Alemania son los destinos más demandados por los universitarios que quieren realizar estancias en el extranjero. Y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), la Facultad de Económicas, Farmacia y Filología son las que más estudiantes envían a Europa a través de las becas Erasmus.

A este famoso programa de movilidad, que se puso en marcha hace más de 30 años, se suman otros puestos en funcionamiento por la propia Universidad de Sevilla, especialmente con países de Latinoamérica y, más recientemente, Asia. Anualmente, a través del Plan Propio de Docencia, la Universidad destina 400.000 euros de fondos propios para financiar los programas de movilidad fuera de Europa, que reciben fondos de la Unión Europea.

"Durante este mandato, hemos consolidado lo que ya teníamos en Latinoamérica, donde la US siempre ha sido muy potente, al igual que muchas universidades españolas. Latinoamérica ha sido siempre una de nuestras prioridades. Pero también hemos creado nuevas alianzas con universidades de Rusia y China. La expansión hacia el Este ha sido uno de nuestros principales objetivos durante estos cuatro años", confirma Carmen Vargas.

Los efectos del Brexit en el programa Erasmus

La salida inminente de Reino Unido de la Unión Europea también tendrá sus efectos en el ámbito universitario y en los diferentes programas de movilidad, especialmente el de las becas Erasmus, financiado con fondos de la UE.

"La Universidad de Sevilla tiene una apuesta decidida por no perder las relaciones con las universidades británicas. Para nosotros son muy buenos compañeros de viaje y, aunque las becas de movilidad no estén financiadas, haremos todo lo posible para mantenerlas", asegura la vicerrectora de Internacionalización de la Hispalense.

Según explica Carmen Vargas, existe la posibilidad de que, pese al Brexit, las universidades del Reino Unido se mantengan dentro del programa Erasmus.

"Pueden ocurrir dos cosas. Si es un Brexit ordenado, como parece que va a ser, es posible que el Reino Unido no se salga del programa Erasmus, porque a las universidades británicas no les interesa salirse ni de este programa ni del programa Horizonte 2020, que son los que financian la movilidad de estudiantes e investigadores. Si esto ocurre no pasaría nada, todo seguiría igual", comenta Vargas. "En el caso de que esto no haya acuerdo, la US seguiría financiando la movilidad a este país con fondos propios, al igual que hacemos con universidades de países de fuera de Europa, como Rusia o China".

Las titulaciones internacionales se duplican en cuatro años

La consolidación de los dobles títulos internacionales ha sido otra de la apuesta del gobierno de Miguel Ángel Castro durante su primer mandato. "La US está entre las tres universidades españolas con más titulaciones internacionales".

La Universidad de Sevilla puso en marcha el programa de doble titulaciones internacionales en el curso 2013-2014. Con este plan, un universitario tiene la posibilidad de realizar una parte de su formación académica en la Hispalense y otra en una universidad europea con la cual la US tenga acuerdo, obteniendo el título por ambas universidades.

En el primer curso, la US contaba con 6 másteres dentro de este programa; hoy, siete años después, son 68 titulaciones, 15 grados y 53 de másteres.

La Universidad también aprobó en diciembre un Plan de Políticas Lingüísticas con el objetivo de fomentar la docencia en inglés y las titulaciones bilingües. Actualmente, sólo el Grado de Turismo y Finanzas es bilingüe. En total se imparten 182 asignaturas en inglés en toda la Universidad, la mayoría en los grados de Psicología, Arquitectura, Finanzas y Contabilidad, Turismo, Informática, Física y Química.