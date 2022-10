El giro de última hora del vuelo de Sevilla a Nueva York que terminó en Málaga

La designación de Málaga para la conexión aérea sin escalas con Nueva York a partir del verano que viene ha sido un jarro de agua fría para el equipo de Antonio Muñoz, que ha estado trabajando varios años para que ese destino llegue a Sevilla, lo que se rozaba con las yemas de los dedos. Tanto, que sólo cuatro días antes de anunciarse que la capital de la Costa del Sol recuperaba esa ruta, el Ayuntamiento envió a la aerolínea United Airlines toda la información requerida para formalizar la inclusión de la ciudad dentro de sus destinos. Blanco y en botella.

Las negociaciones estuvieron abiertas hasta el pasado sábado 8 de octubre. Uno de los directivos de la compañía estadounidense se comunicó con Turismo para agradecer los últimos datos aportados e informar de que se encontraban dando los últimos pasos para cerrar los destinos que estarán en funcionamiento en el verano de 2023. Este periódico ha podido conocer que United Airlines fue más allá al solicitar a la Sevilla City Office los últimos documentos para cerrar el vuelo con destino a la capital hispalense.

Los técnicos de Turismo remitieron sobre la macha toda la información solicitada por la aerolínea. Todo cambia el martes, cuando al gobierno municipal empiezan a llegarles los rumores de que la aerolínea ha elegido finalmente a Málaga como destino en Andalucía. La confirmación llega un día más tarde. ¿Qué pasó en esos cuatro días? Nadie de United Airlines ni de la Junta de Andalucía (que conocía que el vuelo estaba cerrado con Sevilla) se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para explicar la decisión final, lo que le dejó sin margen de maniobra para poder realizar una contraoferta a la propuesta lanzada desde la capital de la Costa del Sol.

La cronología de los hechos van de la mano del enorme enfado que tuvo Muñoz al conocerse la decisión final. Acusó al gobierno andaluz de “dinamitar” el trabajo de muchos años del Ayuntamiento para conseguir esa conexión aérea y sugirió que en la decisión de United Airlines de apostar por Málaga influyó la Junta. “Cuando el consejero de Turismo es de Málaga y también lo son el viceconsejero y la secretaria general se corre el riesgo de pensar con una visión miope que el turismo en Andalucía es solamente la Costa del Sol”, algo que ya ocurrió con el debate de la tasa turística según el alcalde.

El gobierno municipal no pudo realizar una contraoferta al desconocer la decisión

Desde el Ayuntamiento se defiende que la decisión de la compañía aérea no es de mercado porque Sevilla es la tercera o la segunda ciudad de España, depende de la época del año, en recibir turistas americanos y la primera de Andalucía y, además, tiene una oferta hotelera de cuatro o cinco estrellas, donde se mueve el visitante americano, que duplica o triplica la capacidad hotelera de Málaga. “No obedece a criterios de mercado sino a otro tipo de criterios o de ayuda por parte de la Junta”. Los socialistas sostienen que Sevilla, con el apoyo o sin el apoyo de la Junta, va a seguir trabajando para aumentar las conexiones de larga distancia no sólo con Estados Unidos, sino también con Asia. El equipo de Muñoz lleva años trabajando con una consultora americana especializada en el mercado aéreo y se han barajado distintas opciones de conexión con Estados Unidos, no sólo Nueva York, sino también Miami y Chicago, ya que la mayoría de los americanos proceden de California.

El viajero que llega desde Estados Unidos, más que turismo de sol y playa, llega a Andalucía buscando otro tipo de atractivos o movido por otras necesidades. De hecho, la propia Delta, la aerolínea que ha operado en Málaga en los últimos once años, aplicó en el verano de 2019 una subida de tarifas propicia para ahuyentar a un turismo familiar en busca de destinos para pasar las vacaciones. Fuera o no ésta su intención, lo cierto es que la rentabilidad para las aerolíneas están en otro tipo de turismo urbano y estable que en estos momentos Sevilla, más que Málaga, atrae. En la capital hay un trasiego de visitantes norteamericanos que garantizaría ese tráfico necesario con normalidad y constancia.

Los responsables turísticos han insistido siempre en la ventaja que supone un turismo que no es estacional, pues la idea era que el vuelo Sevilla-Nueva York operase durante todo el año y no sólo en la temporada estival, como ocurrirá de nuevo en Málaga. Otra de las fortalezas que ha presentado Sevilla es la alianza turística que ofrece de la mano de Córdoba, Granada y la propia Málaga: Andalusian Soul. Un paquete muy atractivo. El vuelo con la capital hispalense hubiese beneficiado también a estas ciudades y promovería un turismo de alto nivel adquisitivo que busca la monumentalidad y exclusividad que son capaces de ofrecer estos destinos a una distancia de dos horas y conectados también por AVE con capitales como Madrid y Barcelona.