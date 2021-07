"Andalucía puede convertirse en un centro de referencia en gestión inteligente de la energía"

Muchos jóvenes con titulaciones técnicas como ingenierías deciden abandonar Andalucía en busca de trabajo en otras comunidades autónomas, o incluso fuera de España, por la escasez de oportunidades en empresas andaluzas. Esta tendencia solo puede revertirse con la instalación en Andalucía de compañías tecnológicas capaces de crear puestos de trabajo de calidad y en sectores con proyección de futuro como energía, telecomunicaciones o movilidad. Este es el caso de WoodSwallow, una startup dedicada al diseño y desarrollo de productos de Internet de las Cosas (IoT). Su fundador Manuel Álvarez, ingeniero de telecomunicaciones, ha creado un equipo de 40 personas desde Sevilla.

La startup recalca la necesidad de apostar por sectores como la gestión inteligente de la energía o la movilidad eléctrica para impulsar la región y evitar la ‘fuga’ de talento

“WoodSwallow es un caso de éxito en Andalucía. En apenas cuatro años hemos creado más de 40 puestos y tenemos intención de sumar al menos 20 más a la plantilla en los próximos dos años con perfiles de ingenierías de telecomunicaciones y electrónicos, principalmente. Estamos en un sector con crecimiento exponencial, aportando innovación y valor añadido a nivel internacional, y todo ello desde nuestra sede en Sevilla”, explica Manuel Álvarez, ingeniero de telecomunicaciones, CEO y fundador de WoodSwallow.

WoodSwallow es una empresa tecnológica con visión global con amplia experiencia en gestión inteligente de la energía y movilidad eléctrica, y un equipo formado por más de 40 profesionales que destaca por su dominio técnico, capacidad de innovación y flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes y de la sociedad actual. Cuenta con sede en Sevilla (Cartuja) y Londres (Reino Unido).

La ‘fuga’ de talento en Andalucía es una preocupación compartida tanto a nivel público como privado. Andalucía es la comunidad en la que más jóvenes de entre 16 y 35 años emigraron a otras zonas de España según el informe «Situación sociolaboral de la juventud en España 2019-2020», elaborado por el departamento confederal de Juventud de USO.

Gestión inteligente de la energía, un sector en auge

La fuerte apuesta de Andalucía por la energía sostenible, con grandes inversiones y proyectos públicos y privados planificados, implica que todo lo que gira en torno al uso eficiente de la energía, como el desarrollo de contadores o una red eléctrica inteligentes, tiene un enorme potencial de crecimiento en los próximos años.

“En el caso de la medición inteligente de la energía o ‘smart metering’, en las últimas décadas Sevilla ya ha desarrollado tecnología punta a nivel global por parte de empresas pioneras en el sector. Tenemos experiencia en este campo y un ecosistema que sigue creciendo, por lo que debemos seguir apostando por esta industria. Andalucía tiene la oportunidad de convertirse en un centro de referencia en gestión inteligente de la energía, pero para ello debemos seguir impulsándolo con inversión, emprendimiento y desarrollo de talento”, señala Manuel Álvarez.

Manuel es ingeniero de telecomunicaciones e insiste en la necesidad de retener y formar el talento que sale de las escuelas andaluzas como la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, con la que WoodSwallow colabora estrechamente. “Muchos jóvenes ingenieros e ingenieras no son conscientes de que quedarse en Sevilla, o incluso volver tras varios años fuera de Andalucía, es una opción para los que quieren trabajar en sectores punteros”, valora. “Una mayor colaboración entre universidad y empresa es fundamental para el desarrollo de la región; Silicon Valley es el ejemplo más ilustrativo. Las universidades andaluzas generan egresados de altísima calidad, pero no se les orienta bien al mercado laboral “, añade.

Incentivos para emprender en Andalucía

El fundador de WoodSwallow reconoce que siempre tuvo inquietud por emprender, pero que no contaba con la formación empresarial necesaria. “Gracias a una beca Talentia que me concedieron desde la Junta de Andalucía, pude acceder a un máster de gran prestigio que no podría haberme permitido de otra forma”, explica. Gracias a esta beca, Manuel realizó un MBA en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, además de unas prácticas en Colombia y un semestre en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, donde siguió ampliando sus conocimientos de emprendimiento, capital riesgo y gestión empresarial.

Estas becas se otorgan con la condición de que los becados vuelvan en un plazo máximo de cuatro años, y desarrollen su carrera profesional en Andalucía. En el caso de Manuel Álvarez, el compromiso adquirido de volver profesionalmente a Andalucía le impulsó finalmente a crear una startup especializada en productos de IoT bajo el nombre de WoodSwallow.

“Gracias a esta beca hemos podido crear más de 40 puestos de trabajo en Andalucía que de otra forma no existirían, y atraído a otras empresas internacionales del sector a instalarse en la región. Este es un ejemplo de cómo las inversiones en personas individuales pueden multiplicar su impacto socioeconómico si se apuesta por sectores estratégicos con potencial”, reflexiona el fundador de WoodSwallow.

Desde la startup andaluza reconocen que crecer a lo largo de estos cuatro años no ha sido sencillo; principalmente por la dificultad de encontrar perfiles técnicos específicos en Sevilla, con el problema añadido del idioma: “Nos dedicamos al desarrollo de dispositivos electrónicos, un sector que en el que hay escasez de profesionales con experiencia en Andalucía. Además, trabajamos con clientes internacionales por lo que necesitamos perfiles con buen nivel de inglés, y esa una asignatura que aún tenemos pendiente”, explica Esther García, responsable de Recursos Humanos y Administración en WoodSwallow.

Para consultar las vacantes disponibles actualmente en WoodSwallow, haz clic aquí. Más información en: www.woodswallow.tech.