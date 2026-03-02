La Junta mejorará la seguridad de la carretera que conecta la autovía A-92 con Martín de la Jara y Los Corrales

La Consejería de Fomento Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por más de 10 millones de euros las obras de mejora de la seguridad vial de la carretera A-378, que conecta la autovía A-92 con Martín de la Jara y Los Corrales. La intervención se va a centrar en un tramo peligroso de 6,5 kilómetros, donde se actuará con el ensanche de la carretera y la eliminación de una serie de curvas peligrosas.

Una vez que se adjudiquen, las obras cuentan con un plazo estimado de ejecución es de 28 meses. Con un presupuesto de 10.256.138 euros, los trabajos están cofinanciados con fondos europeos Feder 2021-2027.

Esta intervención, que ha sido consensuada con los alcaldes y la plataforma ciudadana por unas carreteras dignas, con los que la consejera se reunió a finales de 2025, se centra en dos tramos situados entre los kilómetros 7,5 al 11 y los kilómetros 13,5 a 16,4, los más peligrosos de la carretera A-378. La principal mejora será un aumento de la anchura de la calzada, que pasará de cinco metros sin arcenes a ocho metros. Además, se corrige la gran mayoría de curvas peligrosas, además de construir una glorieta en el cruce con la carretera provincial SE-485 en dirección a Aguadulce.

Reunión de la consejera con los responsables de los municipios de Martín de la Jara y Osuna / Consejería de Fomento de la Junta

Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos de ensanche y de mejora de la seguridad vial tienen hasta el próximo 7 de abril para presentar sus ofertas en el portal electrónico de la administración autonómica (Sirec).

El nuevo proyecto mejorará el estado de la carretera, que en los últimos 14 años sólo se habían ampliado en un tramo de dos kilómetros y se había redactado un proyecto en 2011 para el resto de carretera que no se ejecutó y quedó desactualizado. Durante las obras para la reconstrucción del puente sobre el Arroyo Fuente del Esparto, a la entrada de Martín de la Jara, que resultó dañado por las lluvias de otoño de 2018, se aprovechó para ganar el ancho en un kilómetro más de esta vía.

La carretera A-378 tiene su origen en el enlace de la A-92 en Osuna y finaliza en la intersección con las carreteras autonómicas A-353 y A-406 en Martín de la Jara. Esta carretera, que cuenta con un elevado porcentaje de vehículos pesados (11%), articula la conexión de la Sierra Sur con la autovía.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha reivindicado que, con la licitación, el Gobierno de Juanma Moreno “atiende una demanda histórica de los vecinos de varios municipios de la Sierra Sur, que pedían una conexión segura no sólo con la autovía, sino a servicios y equipamientos básicos como el hospital comarcal de Osuna o los juzgados”.

Díaz ha señalado que “desde el principio se ha atendido tanto a los alcaldes como a la plataforma ciudadana” con una petición “justa, ya que ayuda a vertebrar la comarca de la Sierra Sur”. En ese sentido, ha señalado que se ha hecho un esfuerzo para retomar un proyecto de hace 15 años que “estaba anticuado, obsoleto y sin el trámite ambiental”. “Empezamos desde cero, con un nuevo proyecto y con la búsqueda de la financiación necesaria para que este 2026 sea una realidad”, ha remarcado.