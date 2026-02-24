La Junta impulsa una nueva barriada con 1.294 viviendas protegidas entre Palmete y Padre Pío

La Junta de Andalucía impulsa la construcción de una nueva barriada en Sevilla capital con la construcción de 1.500 viviendas, cerca del 90% protegidas, en suelos en desarrollo en Palmete. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha presentado ya al Ayuntamiento de Sevilla el avance del Plan Parcial de estas parcelas en desuso, que ahora iniciarán su tramitación.

Los suelos pertenecen en su mayor parte a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y tienen capacidad para hasta 1.500 viviendas, de las que 1.294 serán protegidas, así como para zonas verdes y equipamientos.

Esta actuación está divida en dos suelos. El de mayor volumen se sitúa entre Palmete y Padre Pío, en una parcela de cerca de 250.000 metros cuadrados que se encuentra entre la calle Barrios Unidos y la autovía A-8028, que conecta la ronda de circunvalación SE-30 con la autovía A-92. Esta parcela es un 83,56% titularidad de la Junta de Andalucía a través de AVRA, mientras que el resto de la propiedad corresponde a la Hermandad de la Santa Caridad, la Compañía de las Hermanas de la Cruz, la Archidiócesis de Sevilla y la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir. En esta parcela se proyectan las 1.500 viviendas.

Asimismo, el avance del Plan Parcial recoge una segunda parcela, cien por cien de titularidad de la Junta, en una zona más próxima al Polígono Parsi, junto al colegio San José de Palmete, entre las calles Honestidad y San José de Palmete. En esta parcela, de 58.000 metros cuadrados, se prevén equipamientos urbanos y zonas verdes.

Unir San José de Palmete y Padre Pío separados por un enorme solar

La consejera de Fomento, Rocío Díaz ha subrayado la relevancia de un proyecto que “demuestra el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno de poner a disposición todo el suelo disponible para la construcción de vivienda protegida”, una iniciativa política que “no sólo se ve en este proyecto que hemos encauzado, sino con la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor hace un mes”. Asimismo, ha indicado la singularidad de un proyecto que “va más allá de nuevas viviendas protegidas, sino que va a servir como elemento de cohesión social, ya que va a unir dos barrios sevillanos separados por un enorme solar como son San José de Palmete y Padre Pío”.

La consejera ha señalado que el primer paso era la redacción del avance del Plan Parcial, que es el trámite inicial para la urbanización de los suelos, que pertenecen en su mayor parte a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) tienen capacidad para construir hasta 1.500 viviendas, de las que 1.294 serán protegidas, así como para zonas verdes y equipamientos. Este documento ha sido entregado hoy al Ayuntamiento de Sevilla, que iniciará su tramitación ambiental. “Un proceso que se va a tratar de agilizar por el camino ágil y sencillo que proporciona la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)”, ha puntualizado la consejera.

Una vez presentado el Avance del Plan Parcial, el Ayuntamiento de Sevilla iniciará su tramitación. Transcurrido el período de exposición pública de este avance, AVRA redactará la versión final del planeamiento, que contemplará la Evaluación Ambiental Estratégica, para someterlo a su aprobación.

El desarrollo de la actuación se llevará a cabo a través de una Junta de Compensación, constituida por la Agencia de Vivienda y el resto de los propietarios, dando así paso a la contratación y tramitación de los proyectos de reparcelación y urbanización.

Estos suelos de Palmete ayudarán al impulso a la vivienda protegida que el Gobierno de Juanma Moreno ha dado a Sevilla, donde, de la mano de programas de ayudas de ayudas a promotores, ha impulsado junto al Ayuntamiento nuevas promociones de viviendas. Ahora abre también otra vía con la urbanización de suelos residenciales, algo que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en otros puntos de la comunidad autónoma. El proyecto de 1.500 viviendas del Palmete se suma al desarrollo del sector Huerta Santa Isabel, en Córdoba, con 3.663 viviendas; el desarrollo de los terrenos de Cuartel de Mondragones, en Granada, donde se levantarán otras 519 viviendas, o la urbanización de la finca La Dehesa en Ronda (Málaga), un suelo con capacidad para 365 viviendas.

Asimismo, también se están tramitando otros proyectos de desarrollo de suelos como Lagar de Oliveros, en Málaga, para 2.806 viviendas; los suelos de Arahal, en Sevilla, con capacidad para 423 viviendas; el sector de La Florida de El Puerto de Santa María, en Cádiz, con superficie para 2.413 viviendas, y El Jarillo de Barbate, Cádiz, para otras 304 viviendas. En totas ellas, la mayoría de las viviendas son protegidas.