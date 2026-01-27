El Gobierno licita la redacción de dos proyectos de edificación para 146 viviendas asequibles en Regimiento de Artillería

CASA 47 Entidad Estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha licitado la redacción de dos proyectos de edificación para 146 viviendas asequibles en la actuación residencial Regimiento de Artillería. Concretamente, la licitación publicada implica la redacción de los proyectos de edificación, edificación en sus modalidades básico y ejecución, de dos edificios que serán de alquiler asequible.

Con esta licitación, CASA 47 avanza en los plazos de ejecución de las edificaciones de esta importante actuación que permitirá albergar hasta 948 viviendas asequibles en Sevilla. En ambos casos, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de marzo y el plazo de ejecución será de 30 meses.

El valor estimado de los contratos de los dos edificios se fija en 737.660 euros, IVA excluido. En este sentido, en la parcela 2.4.1, que cuenta con una superficie de edificabilidad de 7.575 m2, se prevé la construcción de hasta 78 viviendas. El valor estimado del contrato se fija en 377.946 euros, sin incluir el IVA.

Por su parte, en la parcela 2.4.2 de la actuación, de 7.131 m2 de superficie edificable y donde se proyecta la edificación de 68 viviendas. El valor estimado del contrato se cifra en 359.714 euros, sin incluir IVA.

Entre las propuestas se valorará la incorporación de técnicas bioclimáticas, y/o implementación de nuevas tecnologías a la edificación, la incorporación de medidas para la reducción del consumo de agua, la selección de materiales y de los sistemas constructivos, estructurales y de instalaciones de cara a la optimización de costes durante las fases de ejecución, uso, mantenimiento y conservación, fomentando la reutilización y la minimización de residuos.