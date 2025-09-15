Abierto el plazo para participar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026: fechas, requisitos y precios

Sevilla ya pone la vista en el calendario sobre la Cabalgata de Reyes Magos, la tarde más ilusionante del año, prevista para el 5 de enero de 2026. El Ateneo ha abierto este lunes 15 de septiembre el plazo de presentación de solicitudes para los interesados en ser parte del cortejo real.

Como cada año, son miles los sevillanos que se acercan al recorrido para ver de cerca a Melchor, Gaspar, Baltasar y sus acompañantes. Son otros muchos los que desean vivir la Noche de Reyes de forma especial dentro de la comitiva, ya sea como parte de una carroza o como beduinos de calle. A continuación, te contamos qué debes hacer para poder participar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla.

¿Qué hay que hacer para participar en la Cabalgata de Reyes Magos?

El Ateneo de Sevilla ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la Cabalgata de Reyes Magos. Al tratarse de un proceso con una alta demanda, la organización aclara que la cumplimentación del formulario no asegura en ningún caso la participación en la comitiva.

Los principales requisitos se centran en la edad de los participantes. Los niños que vayan subidos en las carrozas deberán tener entre 7 y 14 años. Por su parte, quienes deseen formar parte del séquito de beduinos a pie, deberán ser mayores de 18 años.

El proceso de solicitud es sencillo y ha de tramitarse a través de los formularios disponibles en la web del Ateneo de Sevilla. En el caso de los niños, a sus datos personales y los del padre, madre o tutor legal deberá adjuntarse una fotografía de tamaño carné, que debe ser actual y a color. Este mismo requisito se les exigirá a los beduinos, que podrán presentar la solicitud en nombre propio. Estas son las fechas claves del procedimiento:

Las solicitudes podrán presentarse desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre

Para los niños subidos a carrozas, y ante la alta demanda prevista, se realizará un sorteo ante notario el 17 de octubre a las 19:00 horas en la sede del Ateneo en la calle Orfila que determinará la selección

Asimismo deberá indicarse un número de cuenta bancaria para, en el caso de ser seleccionado y se produzca la cancelación del evento, el Ateneo puede proceder a la devolución de los importes correspondientes.

De 90 a 300 euros: el coste de participar en la Cabalgata de Sevilla

Cabe recordar que la participación en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla está vinculada al abono de una cantidad económica determinada en función del puesto que vayan a desempeñar. Por cada uno de los niños y niñas mayores de 7 años que vayan abordo de alguna de las carrozas se deben pagar al menos 300 euros, disfraz y caramelos aparte.

Por otro lado, los beduinos poseen distintas tarifas en función de su condición de fijos o eventuales. Los beduinos fijos pagan una cuota anual de 90 euros, mientras que los que vayan a participar en esta ocasión tendrán que abonar 210 euros, más el pago de una fianza reembolsable de 60 euros por el disfraz. A esto se le suma la compra de los zurrones con caramelos para llevar los beduinos durante la Cabalgata, que deberán ser dos, lo que asciende a 20 euros (10 euros cada uno).