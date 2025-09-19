El acceso a las habilidades digitales, la financiación o la existencia de redes de apoyo, los principales escollos para el emprendimiento femenino

El emprendimiento tiene cara de mujer. Son cada vez más ellas quienes están al frente de pymes (pequeñas y medianas empresas) y según un estudio realizado por la Fundación Alternativas, en colaboración con Amazon, las emprendedoras identifican como dificultades el acceso a la adquisición de habilidades digitales como el comercio electrónico, la existencia de una redes profesionales de apoyo o cómo llegar a vías de financiación. Recientemente, el Club Cámara Antares -en Torre Sevilla- acogió una jornada formativa para cerca de un centenar de mujeres emprendedoras andaluzas en el marco de la iniciativa Mujeres que rompen barreras, de la mano de la plataforma de comercio digital y en colaboración con Womenalia, la red de mujeres profesionales de habla hispana más grande del mundo.

La de Sevilla fue la segunda sesión, de una ronda de cuatro, que arrancó en Valencia en junio y que dará el salto también a Barcelona y Madrid. Aquí han contado con el apoyo institucional de Luis Cordero, Director del Club Cámara Antares; María Encarnación Sánchez, Coordinación General de Barrios y Colectivos de Atención Preferente y Derechos Sociales, Empleo, Familia e Igualdad del Ayuntamiento; Daniel Escacena Ortega, director general de Andalucía Emprende; y Olga Carrión, directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

Estos talleres están enfocados a los retos con los que se encuentran las emprendedoras: e-commerce, digitalización, resiliencia, etc. Dentro del estudio de la Fundación Alternativas, seis de cada diez emprendedoras no creen que el hecho de ser mujer haga más difícil el momento de montar su empresa, aunque una vez que avanzan las preguntas de la encuesta, aparece el problema de la conciliación y la necesidad de redes de apoyo o financiación.

En concreto, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión ha presentado la aplicación móvil “ANDALUZAA: Mujer, presente y futuro”, en colaboración con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y ha señalado que “si no existe independencia económica, no existe libertad y, por tanto, no hay igualdad”. Asimismo, ha detallado que el propósito es concentrar en un punto único de acceso “la búsqueda de empleo, la difusión de acciones formativas, programas de orientación laboral, ofertas de trabajo, etc. para seguir avanzando en igualdad y crear nuevas oportunidades”.

Carmen Luque Varela / M. G.

Rompiendo barreras

La directora del centro logístico de Amazon en Dos Hermanas, Carmen Luque Varela, fue una de las mujeres que participó en estas charlas. En dos semanas hará 22 años que empezó a trabajar en la compañía. Desde este primer empleo con la plataforma de venta digital en San Fernando de Henares hasta ahora, ha aprendido mucho, y ha visto mucho. En su sector, el logístico y de transportes, la representación femenina es baja. Actualmente, un 45% son mujeres. "Pero la plantilla es una cosa y los puestos de liderazgo son otra, aquí el porcentaje de mujeres baja al 35%".

Carmen Luque defiende la "cultura de la inclusión" en su empresa. "A mi cargo hay empleados de 25 nacionalidades diferentes, por lo que algo tan importante como la diversidad, aquí ha sido sencillo". La responsable del centro logístico de Amazon en Dos Hermanas destaca la necesidad de estos talleres "porque solemos tener muchas el síndrome del impostor, y hablando entre nosotras nos encontramos con que todas tenemos las mismas necesidades y las mismas preocupaciones, más o menos. Es enriquecedor porque hay lecciones que se pueden aprender, de éxito o de dificultades".

Las emprendedoras andaluzas y sevillanas participantes en estos talleres han disfrutado de varias sesiones formativas enfocadas en comercio electrónico, digitalización, resiliencia y networking. El evento del jueves incluyó, además, una enriquecedora mesa redonda con representantes de las pymes MYHIXEL y FETĒN, quienes compartieron su experiencia sobre los retos específicos a los que se han enfrentado como mujeres emprendiendo en industrias masculinas. Las ponentes destacaron cómo han superado estas barreras adicionales y el papel fundamental que el comercio electrónico ha jugado en el crecimiento de sus negocios.

Marta Cruz, directora de Marketing Digital de MYHIXEL, ha subrayado que esta empresa sevillana “nació para mejorar la salud masculina y romper tabúes, enfrentándonos al reto de una sociedad llena de prejuicios. Gracias al canal online hemos conseguido llegar de forma discreta y directa. Y cada paso que damos es una victoria hacia la normalización”.

Mientras, Ester Somolinos, co-fundadora de FETĒN, ha destacado que “las mujeres están jugando un papel fundamental en la evolución del cuidado personal masculino”. “Hemos detectado que el 20% de nuestras ventas provienen de mujeres que compran para ellos y, gracias al comercio electrónico y a Amazon, estamos consiguiendo que hombres de toda Europa tengan acceso a productos de calidad para su cuidado diario”, ha añadido.

La sesión también ha contado con la participación de Carmen Luque Varela, directora del centro logístico de Amazon en Dos Hermanas (Sevilla). Luque ha recordado que en Amazon existe un fuerte compromiso con la diversidad. En Dos Hermanas, “un 48% del total de las personas que trabajan en el centro son mujeres”, una cifra muy superior a la media del sector logístico a nivel nacional. Además, “el 35% de las pymes que venden en nuestra tienda están lideradas por mujeres”, ha señalado.

Claves del emprendimiento digital femenino

A pesar de los retos a los que se enfrentan las emprendedoras, el emprendimiento digital femenino está generando un triple impacto positivo: generación de ingresos, creación de empleo e innovación en el sector y la economía. En este contexto, las emprendedoras reclaman un esfuerzo conjunto entre las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil para crear un entorno más favorable y equitativo en el espacio digital y 6 de cada 10 emprendedoras afirman que ser mujer no limita su emprendimiento digital.

“Las emprendedoras no solo están construyendo sus negocios. Están transformando el tejido económico con propósito, innovación y mucha valentía. Espacios como este permiten que se vean, se escuchen y se inspiren entre sí, y eso tiene un valor incalculable. Cuando las mujeres nos encontramos, nos potenciamos.” explica Lula Ballarino, Socia Ejecutiva de Womenalia.

El impacto de Amazon en las pymes de Andalucía

En la actualidad, más de 2.500 pymes de Andalucía venden en Amazon. Y, entre todas ellas, superan los 135 millones de euros en exportaciones. Andalucía se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con el mayor número de pymes vendiendo en Amazon y Sevilla cuenta con más de 600 pymes que tienen presencia en la tienda. Además, a través del programa Hub Delivery, Amazon colabora con más de 500 propietarios de comercios locales en Andalucía, incluyendo más de 150 en Sevilla, en el reparto de pedidos a sus vecinos. Esta red ya ha alcanzado los 2.500 colaboradores y llega a más de 900 localidades españolas.

Un ejemplo destacado de esta colaboración con emprendedores locales es Alimentación Tiki Taka, ubicado en la capital hispalense. Raquel Benito Domínguez regenta este establecimiento desde hace dos años. Normalmente recibe cada día entre 40 y 50 paquetes para repartir por el barrio y afirma que, gracias a ello, "ya me conoce todo el mundo". A ella le gusta y disfruta de esta parte de su trabajo diario dedicada al reparto de paquetería. "La gente repite y por eso muchas veces voy a los mismos vecinos a entregarles sus compras, y eso me encanta", concluye.