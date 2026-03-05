Un accidente en la A-49 provoca nueve kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de este jueves en la A-49 ha provocado importantes retenciones en el acceso a Sevilla. El siniestro, ocurrido en torno a las 06:45 horas en el punto kilométrico 0, en sentido decreciente hacia la capital hispalense, obligó a cortar el carril izquierdo a su paso por el término municipal de Camas.

Hasta nueve kilómetros de atascos en la A-49 este jueves / DGT

Según informó la Dirección General de Tráfico (DGT), la incidencia ha generado circulación lenta en un tramo de aproximadamente nueve kilómetros, entre los puntos kilométricos 9 y 0 de la A-49, afectando a los municipios sevillanos de Espartinas y Camas. Aunque el corte se produjo en el carril izquierdo, las retenciones se extendieron al conjunto de la vía en dirección a Sevilla, con nivel de servicio amarillo, indicativo de tráfico irregular y congestión.

Pasadas las 9.00 horas, la incidencia del accidente de tráfico ya no figuraba en la página web de la DGT. A esa hora, se mantenía únicamente circulación lenta en la zona, una vez normalizada progresivamente la circulación tras el accidente.