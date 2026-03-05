Un accidente en la A-49 provoca nueve kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla
La incidencia, registrada a las 6.45 horas de este jueves, afecta a la circulación entre Espartinas y Camas
Un accidente de tráfico registrado a primera hora de este jueves en la A-49 ha provocado importantes retenciones en el acceso a Sevilla. El siniestro, ocurrido en torno a las 06:45 horas en el punto kilométrico 0, en sentido decreciente hacia la capital hispalense, obligó a cortar el carril izquierdo a su paso por el término municipal de Camas.
Según informó la Dirección General de Tráfico (DGT), la incidencia ha generado circulación lenta en un tramo de aproximadamente nueve kilómetros, entre los puntos kilométricos 9 y 0 de la A-49, afectando a los municipios sevillanos de Espartinas y Camas. Aunque el corte se produjo en el carril izquierdo, las retenciones se extendieron al conjunto de la vía en dirección a Sevilla, con nivel de servicio amarillo, indicativo de tráfico irregular y congestión.
Pasadas las 9.00 horas, la incidencia del accidente de tráfico ya no figuraba en la página web de la DGT. A esa hora, se mantenía únicamente circulación lenta en la zona, una vez normalizada progresivamente la circulación tras el accidente.
