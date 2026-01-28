La Policía Local de Sevilla interviene en un accidente sin heridos en el Puente del Alamillo

La Policía Local de Sevilla ha intervenido este miércoles a las 11.50 horas en el Puente del Alamillo, en el sentido salida hacia la A-49, debido a un siniestro vial en el que no ha habido heridos. Las autoridades activaron cortes en la zona, antes del desvío hacia el Parque del Alamillo. Finalmente, a las 12.10 quedó regulado el tráfico en la zona.

El accidente se produce en una jornada complicada para Sevilla, marcada por cientos de incidentes provocados por la lluvia y las fuertes rachas de viento, que han derribado decenas de árboles en diferentes puntos de la ciudad. Las condiciones meteorológicas se mantienen adversas debido al aviso naranja vigente hasta las 15:00 horas, por lo que se recomienda precaución a los conductores.