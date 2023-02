"Los accidentes en la Ronda Urbana Norte son diarios"

Dos jóvenes de 22 y 23 años, Ignacio Angulo y Celeste Castillo, abanderan la lucha ciudadana para mejorar la seguridad vial en la Ronda Urbana Norte, intensificada a raíz de los últimos accidentes ocurridos en esta avenida. En ella han muerto cuatro personas en tres meses. "Esta sucesión de siniestros mortales ha permitido darle más visibilidad al problema, pero en realidad aquí los accidentes se producen cada día. Incluso hay días en los que hay más de uno", apuntan.

Angulo y Castillo son pareja y viven cada uno a un lado de la Ronda Urbana Norte. Él reside en Parqueflores y ella en Entreparques. "Tenemos que cruzar la ronda cada vez que queremos vernos. Diariamente nos topamos con muchos accidentes. El pasado verano atropellaron a una amiga nuestra, que estaba cruzando de manera correcta", aseguran.

Cuentan que dos de los semáforos tienen muy poco margen de tiempo para los peatones. "Si los coches vienen más rápido de la cuenta, el riesgo de atropello es alto porque pasa muy rápido de ámbar a rojo y no da tiempo a frenar si el peatón ya ha entrado en el cruce. No han sido una ni dos las personas que se han llevado por delante así".

Igualmente, apuntan que algunas de las señales generan cierta confusión, sobre todo en las salidas a las vías de servicio. "Cuando éstas se producen a gran velocidad, el que viene por la auxiliar no tiene tiempo a frenar. En un mismo día vimos dos accidentes no hace mucho".

La sucesión de accidentes llevó a esta pareja a crear perfiles en las redes sociales bajo el nombre de Iniciativa Ciudadana RUN. En sus cuentas cuelgan numerosa información sobre los accidentes y han abanderado una curiosa campaña de reivindicación, que ha tenido como idea principal la colocación de flores en los semáforos en recuerdo de las víctimas mortales.

"Es una forma de dar más visibilidad al problema, porque por aquí pasan muchos conductores que no son ni de la zona y puede que no sepan lo que ocurre. Nos inspiró el hecho de que la familia del repartidor (un joven motorista que trabajaba para un kebab de la zona, fallecido en una colisión contra un turismo la tarde del 22 de noviembre) sigue poniendo mensajes en la calzada de recuerdo. Creímos que era una forma interesante de llamar la atención", cuentan ambos jóvenes.

"Ahora tenemos más visibilidad porque se han concentrado cuatro accidentes mortales, pero esto también debe servir para que se sepa que aquí hay un problema de años que no ha salido. Los accidentes son diarios y la ciudadanía sólo se entera de los que son mortales. El último fin de semana, nosotros mismos informamos de uno el sábado y otro el domingo. Hubo dos siniestros el mismo día en la misma vía de servicio", añaden.

Ignacio Angulo se encontró de frente con varios de los accidentes mortales. "Uno fue el del primero de los peatones que murió, en el que iba a casa de ella (dice señalando a su novia) y lo vi. Y en noviembre nos encontramos en coche con el del repartidor. También fui testigo de la muerte del hombre de 45 años. Y ahí fue ya cuando cogimos más fuerza y decidimos que teníamos que hacer algo para acabar con esto".

La presión que han ejercido en las redes sociales ha servido para que, de momento, el Ayuntamiento haya reaccionado anunciando que instalará un radar y pasos de peatones con señales luminosas, entre otras medidas. Ya esta semana se ha colocado una cámara más para el control del tráfico. Desde el propio Ayuntamiento han mantenido contacto con ellos para informarles de los pasos que se van a seguir. Ellos prefieren esperar a los hechos antes de pronunciarse.

"Aquí no se ha hecho aún nada. Queremos transmitir esto al vecindario". El pasado martes hubo una asamblea ciudadana, a la que acudieron unos 30 vecinos de Pino Montano y zonas aledañas. "Percibimos que hay plataformas con implicaciones políticas. No nos importa que vengan políticos a nuestras reuniones, pero queremos unanimidad para acabar con este problema que padecemos desde años".

Son conscientes de que los cuatro accidentes mortales se debieron a imprudencias. "Hacemos hincapié en que no se le puede quitar la culpa a los responsables de los accidentes, como los peatones que cruzaron en rojo o el conductor que iba bebido. Pero si los coches hubieran ido a la velocidad máxima permitida, 50 kilómetros por hora, quizás los atropellos no hubieran sido mortales porque les hubiera dado tiempo a frenar. Para desplazar un cuerpo a veinte metros hay que ir a gran velocidad".

Los jóvenes lamentan que las marcas de los fallecidos, las que pinta la Policía para sus investigaciones en las que trazan una silueta de la postura del cadáver, sigan pintadas en el suelo. "Por aquí pasan niños a diarios, que no tienen por qué ver esto. Muchas preguntan qué es eso. No es de recibo".

Para esta pareja, la solución a corto plazo pasa por instalar un radar de velocidad. "Supuestamente es algo que ya está firmado, pero de momento aún no hay nada colocado. Sí que hemos visto a veces estos días a coches de la Policía Local con radares móviles. Desde luego aquí no va nadie a 50. Desde el Ayuntamiento nos dijeron que iban a intensificar estos controles sobre todo las noches de los fines de semana, pero aquí también hay accidentes a las cuatro de la tarde en días entre semana".

Son críticos con la idea del candidato del PP, José Luis Sanz, de crear un paso soterrado a la altura de San Lázaro. "No tiene ningún sentido esa propuesta y menos que sólo sea para San Lázaro. No entendemos por qué no se pone en contacto con nosotros, si realmente quisiera ayudar. Le hemos escrito y no nos echa cuenta. Se presentó aquí cuando murió la chica, vino a la plaza de abastos de Pino Montano, quizás con el objetivo de ganar votos, algo que nos parece amoral".

A largo plazo, la solución ideal es soterrar la ronda entera. Pero esa opción es inviable económicamente. Se baraja la posibilidad de crear un bulevar. "El Ayuntamiento nos convocó a una reunión pero tenemos sentimientos enfrentados. Primero nos dijeron que era imposible hacer un bulevar porque no había vías alternativas para absorber todo el tráfico que pasa por aquí a diario. Luego, sin embargo, dicen que sí se va a cortar para hacer las obras del Metro y que se intentará aprovechar ese corte para construir el bulevar. Primero que no y ahora de repente que sí".

Recelan mucho de los políticos, "pues todo partido político que pasa por el Ayuntamiento promete soluciones pero nadie hace nada". "Que ahora nos lo prometan los que no lo hicieron cuando estuvieron hace que no nos creamos nada".