Un León de Bronce para Sevilla

La historia del bar El Mudo de Mairena del Aljarafe no sólo ha ganado el corazón de todos los que han podido ver el documental de Cruzcampo, sino que el jurado del Festival Internacional de Creatividad de Cannes se ha dejado llevar por la historia de Pepe y Esperanza y le ha concedido el León de Bronce. La historia que demuestra que el acento es mucho más que una manera de hablar va más allá que una campaña publicitaria porque está llena de autenticidad y así ha sido reconocida por con el tercer puesto en la categoría de Entretenimiento (película de no ficción).

En él no hay más que la realidad de Pepe El Mudo, un bar de Mairena del Aljarafe donde Pepe y Esperanza, ambos sordos, su familia, clientes y vecinos, entre los que está Kiko Veneno. En la pieza también se han involucrado asociaciones de personas sordas. Todo tan como la vida misma que no hubo guiones, lo que contribuyó al ambiente emocional entre la familia y el equipo. "Cuando nació este proyecto no teníamos ni idea de hasta qué punto nos fascinaría todo el universo de Pepe y su bar. Miráramos donde miráramos, todo era una fuente de inspiración marcada por el acento de sus dueños”, recuerda Juan Pedro Moreno, director creativo ejecutivo de Ogilvy, agencia creativa que firma la campaña. Y añade: "desde el inicio tuvimos claro el formato documental para trasladar fielmente el carácter y singularidad del lugar y de la familia. Sin artificios. Una mirada íntima desde el talento de Carne al corte, la joven productora sevillana escogida para el proyecto".

El Mudo es el apodo con que los vecinos conocen a Pepe Martínez, muy conocido por el cariño que pone a los parroquianos cada día tras la barra y a sus sus famosas gambas, su particular estilo de hacer las cuentas o coger las comandas. Pepe creó sus propios códigos con sus clientes para pedir una tapa o un signo específico para pedir una caña de Cruzcampo, algo que recoge fielmente el documental contado por su protagonista.

Tras el éxito de Lola, el conocido spot de 2021 que impactó de forma especial gracias a su reivindicación del acento, Cruzcampo apostaba por Pepe El Mudo, una historia #ConMuchoAcento, como nueva entrega creada únicamente redes sociales. Ahora, al igual que su predecesora, esta pieza cosecha éxitos internacionales como el León de Bronce de Cannes y también nacionales, ya que cuenta en su palmarés con reconocimientos como Oro Best in Pr