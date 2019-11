Un caso de acoso machista acaba con un apuñalado y dos detenidos en Triana

Un hombre de 39 años resultó herido grave la noche del martes en Triana, después de que fuera apuñalado presuntamente por otro hombre que defendió a la ex pareja del primero. Ambos fueron detenidos por la Policía Nacional. El herido, Diego B. R., se encuentra en el hospital bajo custodia policial y el otro, Alberto S., en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial como presunto autor de las puñaladas. Los hechos ocurrieron la noche del martes en la calle Asturias y fueron el último episodio de un caso de presunto acoso machista que se inició durante el fin de semana y siguió el lunes.

Durante estos días, la Policía recibió varias llamadas de una mujer víctima de malos tratos que denunciaba que su ex novio se había dirigido a su domicilio en distintas ocasiones, la había insultado y había llegado a arrojarle botellas y piedras al balcón. Sobre el presunto acosador pesa una orden de alejamiento que éste habría quebrantado numerosas veces. La Policía se acercó varias veces a la casa de la víctima de malos tratos, si bien el ex novio había conseguido fugarse montado en una bicicleta y huyendo por calles peatonales.

La madrugada del lunes al martes se repitieron las mismas escenas y de nuevo el presunto acosador logró escapar, aprovechando además que era una noche con niebla. La víctima no estaba sola en su vivienda, sino que había varias personas más. Una de ellas es Alberto S., un antiguo miembro del grupo Ultra Sur, de aficionados radicales del Real Madrid, que lleva años viviendo en Sevilla y que se suele relacionar con los ultras del Betis.

La noche del martes, el sospechoso apareció de nuevo por la vivienda de su ex pareja, lo que motivó que Alberto S. saliera de la casa y se iniciara una discusión que se trasladó a la calle, y en la que participaron más personas. En un momento de la reyerta, uno de los contendientes asestó varias puñaladas con un cuchillo de cocina a Diego B. R., que resultó herido grave con cortes en la espalda. Este hombre tuvo que ser trasladado al hospital y permanece ingresado bajo custodia de la Policía como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, por vulnerar la orden de alejamiento que tenía de su ex pareja. La Policía detuvo también al ex ultra sur como presunto autor de las puñaladas.

Los agentes de la comisaría del distrito Triana siguen investigando este suceso y no descartan más detenciones relacionadas con el caso. Diego B. R. es un viejo conocido de la Policía, que lo ha detenido en numerosas ocasiones. Una de ellas, la más sonada, fue en relación con el apuñalamiento sufrido por Bernardo Pantoja, hermano de la tonadillera, cuando salía de un bar de Triana. Por estos hechos ingresó en prisión provisional pero fue absuelto después de que Pantoja se retractara.