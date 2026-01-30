Un acto de memoria, dignidad y justicia durante 28 años en el homenaje a Alberto y Ascen

Cada 30 de enero la calle Don Remondo vuelve a llenarse de frío y ausencia desde hace 28 años cuando dos etarras mataron de noche a Alberto Jiménez Becerril, concejal del PP en el Ayuntamiento y a su mujer, la procuradora Ascensión García Ortíz. Un asesinato que conmocionó a la ciudad y que ha quedado para siempre ligado a esa triste esquina de la calle Don Remondo.

Después de la misa en memoria del matrimonio en la parroquia del Sagrario, se celebró el homenaje de la ciudad al matrimonio asesinado y que estuvo presidido por el hermano de Alberto Jiménez Becerril, el hijo del matrimonio asesinado, que ahora preside la Fundación, el presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de Sevilla. La primera en intervenir fue Teresa Jiménez Becerril, quien tras unas palabras de consuelo a las familias de las víctimas de Adamuz y del maquinista fallecido en Gelida.

”Maldito sea quienes no tuvieron piedad”, señaló la hermana del concejal asesinado hace ahora 28 años. “Este no es un acto solo de duelo. Es también un acto de memoria, dignidad y justicia. Estamos aquí porque ni queremos ni podemos ni debemos olvidar. Porque eso es lo que quieren: que olvidemos, que pasemos página y le demos libro. Porque así pueden ellos pagar favores con nuestros olvidos a sus despreciables socios de gobierno”.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, afirmó que ese fatídico 30 de enero “lo recordamos con un dolor que no se nos olvidará jamás en la vida. Por eso, desde esta serenidad valiente y desde esta serenidad que no olvida, reclamamos y reivindicamos la figura de Alberto y Ascensión y de otros cientos, miles de personas que han sido perjudicados por los asesinatos del terrorismo de ETA”.

El presidente de la Junta anunció que este día “tiene que servir también para, para educar en paz, entendiendo el sacrificio que han hecho compatriotas como Alberto y Ascensión para que todos podamos disfrutar de libertad, de convivencia, de un país seguro, de una nación unida, en este caso como es España.

Por último, el alcalde, José Luis Sanz, explicó que la ciudad no ha olvidado “porque los sevillanos tuvimos claro desde el primer momento que Alberto y Jaén eran dos de los nuestros, que volvían un jueves por la noche de tomarse unas copas con unos amigos, como otros muchos sevillanos la noche que los asesinaron”.

En la calle Don Remondo todos callaban en uno de esos silencios de Sevilla. Entre los que acudieron al acto, además de un nutrido grupo de concejales del PP, PSOE y Vox, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, el presidente de la Audiencia, Álvaro Martín, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz; la consejera de Cultura, Patricia del Pozo; el delegado del gobierno de la Junta, Ricardo Sánchez y la decana del Colegio de Procuradores, Teresa Rodríguez, que depositó un ramo como homenaje al matrimonio asesinado en 1998.

El acto concluyó con unas palabras del sacerdote Marcelino Manzano y el rezo de un Padrenuestro y un Ave María.