Actuación de Emasesa en la calle Doctor Palomares García de Sevilla Este

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, comenzará este lunes 29 de septiembre las obras de mejora de la red de abastecimiento en la calle Doctor Palomares García en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

Los trabajos de conservación para la mejora en la red de abastecimiento comenzarán se prolongarán durante ocho semanas. La actuación cuenta con un presupuesto estimado de 104.390,11 euros (IVA incluido).

La intervención afectará a diversos elementos de la red. Incluye la sustitución de 370 metros de tubería, la instalación de tres válvulas DN 100, la adecuación de 48 acometidas domiciliarias y la incorporación de dos tomas de agua potable.

Se prevén afecciones tanto al tráfico rodado como peatonal en la zona de actuación.

El consejero delegado de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que “estas actuaciones permitirán una mejora significativa en la eficiencia y sostenibilidad del suministro de los vecinos de Sevilla Este”.

Otras obras

El Ayuntamiento tiene en marcha en estos momentos obras claves como las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta o el carril bici en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca; la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell en Cerro-Amate, las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios; la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa; el nuevo carril bici o la calle Júcar en Bellavista-La Palmera; las calles Rafael Salgado o Utrera en Bami en el Sur, Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo; la Gran Plaza en Nervión, la calle Blanca Paloma en la Macarena o el nuevo carro bici en el Norte.

Estas actuaciones se suman al avance de la Línea 3 del Metro, así como al desarrolo de nuevos barrios, como el de la Cruz del Campo y Palmas Altas y la creación de Vera Sevilla, en la antigua Altadis.