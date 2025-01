Adiós a los semáforos flamencos en la Feria de Sevilla 2025

Fin a los semáforos flamencos en la Feria de Sevilla. Macarena y Paco no se pasearán este año por el Real tras la firme decisión de Javier Alba, el creador de estas insignias de la fiesta sevillana que fueron creados como símbolo cultural y con la intención de realzar una de las principales festividades de la ciudad.

No obstante, y tras varios intentos para que el fin de los semáforos no llegara a producirse, el autor de esta señalización lumínica personalizada con las figuras de un guitarrista y una flamenca, ha decidido no conceder al Ayuntamiento la licencia de uso para la próxima edición. El motivo de esta decisión radica en que el inventor de 'Mararena y Paco' se siente "ignorado" por el Consistorio: "El Ayuntamiento no me ha querido atender desde el mes de agosto y se comprometieron verbalmente a incluirlos en septiembre en la ciudad de Sevilla por la Bienal. A día de hoy no he tenido ni una sola respuesta ni explicación", aseguran.

"Debido al trato recibido por las instituciones, administraciones y algunos políticos, consideramos que ha habido una falta de respeto hacia nuestra obra expuesta públicamente y que lo ha dado todo, hemos decidido que este año no habrá semáforos flamencos", aseguran en sus redes sociales.

Un reclamo de la Feria de Abril

Fue llegar y trinfar. Desde su llegada a la ciudad en la edición 2022 de la Feria de Abril, los semáforos con 'Macarena y Paco' se convirtieron en uno de los atractivos del Real. Más de una docena de estas señalizaciones lumínicas estaban repartidas en las calles aledañas al recinto ferial de Los Remedios y su llegada supuso un auténtico revuelo, una iniciativa que fue aplaudida de manera generalizada.

Jóvenes fotografían el semáforo de Macarena y Paco. / Juan Carlos Vázquez

Todos los que han ido a la Feria de Sevilla de estos años anteriores los han visto y muchos de ellos se han detenido ante ellos para hacerse una foto. Macarena es una flamenca y Paco un guitarrista que han personalizado los semáforos de la portada y contraportada del Real, así como de varios accesos a Los Remedios. Su creador, Javier Alba, vio cómo esta iniciativa, que surgió de una dramática experiencia personal con fines sociales, se viralizaba rápidamente y son muchos los que hoy lamentan que estos dos personajes no estén presentes el próximo mes de mayo en la ciudad.