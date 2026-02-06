Adjudicado el contrato para eliminar el riesgo del arbolado y las palmeras en zonas privadas de uso público de Sevilla

El gobierno local de Sevilla ha aprobado este viernes la adjudicación a la empresa Áreas Verdes Cabecense SL del contrato para la eliminación del riesgo en el arbolado y las palmeras situadas en zonas privadas abiertas de uso público de la ciudad, con un presupuesto de 478.221,90 euros (IVA incluido).

Se trata de un contrato con un plazo de ejecución de dos años que ya venía desarrollándose en años anteriores y que ha permitido actuar en numerosas zonas privadas de uso público para garantizar la seguridad de las personas. En esta ocasión, la cuantía es algo menor porque varias de las áreas incluidas en ejercicios anteriores ya han sido recepcionadas por el Ayuntamiento, lo que reduce el ámbito de actuación.

El servicio contempla tanto la evaluación técnica del riesgo como las actuaciones de poda de seguridad y apeo de ejemplares con peligro de caída o rotura de ramas.

Todas las intervenciones se realizarán con informe técnico previo y bajo la supervisión del Servicio de Parques y Jardines, de modo que los árboles y palmeras afectados se ajusten a los estándares de conservación del arbolado municipal.

Con esta actuación, el gobierno municipal continúa reforzando su compromiso con la seguridad, la prevención y el mantenimiento del patrimonio verde, asegurando que también en las zonas privadas de uso público se cumplan los mismos criterios de conservación que en los espacios gestionados directamente por el Ayuntamiento.

Las zonas privadas abiertas de uso público se localizan, por ejemplo, en San Diego en el Distrito Norte, la zona de Mar Caspio en el Distrito Macarena o los Jardines de Coria en Triana, entre otras.

El contrato se ha adjudicado con un porcentaje de baja del 43,24% y por un procedimiento abierto. El presupuesto se repartirá en tres anualidades: 199.259,13 euros en 2026, 239.110,95 euros en 2027 y 39.851,82 euros en 2028.