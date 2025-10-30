Los administradores de fincas coordinan las incidencias de la lluvia en pisos bajos, garajes y sótanos

Tras las fuertes lluvias registradas este miércoles en distintos puntos de Andalucía, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas recuerda a los propietarios y comunidades de vecinos los pasos que deben seguir para gestionar correctamente los daños ocasionados por las inundaciones.

El gremio señala que actuar con rapidez y mantener una buena organización es esencial para garantizar una tramitación eficaz de los siniestros y facilitar la posterior indemnización.

En primer lugar, es fundamental comunicar el incidente de inmediato al Administrador de Fincas colegiado, que será quien coordine la notificación del siniestro con la compañía aseguradora o, si procede, con el Consorcio de Compensación de Seguros. El plazo legal para dar parte es de siete días desde que se tiene conocimiento de los daños, por lo que no debe demorarse el aviso.

El Consejo recomienda recopilar todas las pruebas que acrediten los daños sufridos: fotografías, vídeos, facturas, presupuestos de reparación y copia de la póliza de seguro vigente. Toda esta documentación resultará clave para la peritación y evaluación del siniestro. En los casos en que los daños se deriven de un fenómeno natural de carácter excepcional, como lluvias torrenciales o desbordamientos, la cobertura corresponderá al Consorcio de Compensación de Seguros, siempre que la póliza estuviera en vigor en el momento del suceso.

El Administrador de Fincas colegiado puede ofrecer asesoramiento técnico y apoyo profesional durante todo el proceso, tanto en la comunicación con la aseguradora como en la coordinación de las reparaciones, especialmente cuando se vean afectados elementos comunes de la comunidad, como garajes, ascensores, trasteros o instalaciones eléctricas. Su intervención garantiza que los trámites se realicen de forma correcta y que los intereses de los propietarios queden debidamente protegidos.

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas expresa su solidaridad con los vecinos y comunidades afectados y confía en que la pronta actuación de los profesionales y los organismos implicados permita recuperar la normalidad lo antes posible.

Durante la jornada del miércoles, las precipitaciones dejaron importantes acumulaciones de agua en distintas zonas de Andalucía.

En la provincia de Sevilla, Cazalla de la Sierra registró 89 litros por metro cuadrado y municipios como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Fuentes de Andalucía, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Lora del Río y la propia capital sevillana se vieron especialmente afectados. Los servicios de emergencia atendieron decenas de incidencias por anegaciones en calles, viviendas y garajes, principalmente en la provincia de Sevilla.