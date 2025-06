La AECC recibe en Sevilla a sus investigadores en prácticas

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Sevilla da la bienvenida a siete estudiantes universitarios que se incorporarán durante los meses de julio y agosto al Programa de Prácticas de Laboratorio de Verano de 2025. Los jóvenes, provenientes de la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Granada, trabajarán en diversos proyectos relacionados con la lucha contra el cáncer.

Los estudiantes en prácticas son: Paula Tenorio Vázquez (US), que estudiará la edición del ARN en células con daño genómico en su ADN y en células cancerosas tratadas con radiación; Lucía Muñoz Alcantarilla (US), que investigará el complejo enzimático SAGA, importante para la regulación de proto-oncogenes como Myc; Jaime Oliveros Somoanos (UPO), que trabajará en la producción de una proteína utilizada en terapias oncológicas en organismos modelo más básicos que las células humanas, con el objetivo de abaratar los tratamientos; Irene Parra González (US), que participará en el desarrollo y producción de la terapia CAR-T, células T modificadas genéticamente para atacar células cancerosas, especialmente en cánceres de la sangre; además de José Rodríguez Capel (UGR), Esther Pérez Baena (US) y Francisco José Ruiz Mota (US).

El presidente de la Asociación Provincial, Jesús Maza Burgos, destacó la importancia de la implicación de los jóvenes en la labor de la asociación: "Cada año recibimos a estudiantes que nos ayudan a seguir adelante en nuestra misión. Su contribución en investigación es fundamental para acercar nuestro mensaje a la sociedad y seguir apoyando a quienes más lo necesitan. Hacer hincapié en el compromiso y voluntariado de estos jóvenes talentos es muy importante para la Asociación".

Las prácticas de verano en la AECC de Sevilla brindan a los estudiantes universitarios la oportunidad de conocer de cerca el impacto del trabajo de la asociación en la lucha contra el cáncer. Además de aportar su talento y compromiso en diversas iniciativas sociales, los jóvenes adquieren experiencia práctica en proyectos de investigación punteros. Esta colaboración entre la sociedad civil y el ámbito universitario fomenta la participación de las nuevas generaciones en el voluntariado y la investigación contra el cáncer.

Los profesionales de la sede provincial de Sevilla acompañaron y explicaron sus funciones a los futuros investigadores que comenzarán en julio el programa de Prácticas de Laboratorio de Verano de la AECC en 2025. La asociación continúa reforzando sus programas de sensibilización y atención a pacientes, apostando por el talento joven para impulsar la lucha contra el cáncer en la sociedad.