La Aemet lo confirma: las lluvias continuarán en Sevilla, como mínimo, hasta el miércoles por la borrasca Marta

Leonardo se despide, pero la inestabilidad no da tregua en Sevilla. La llegada de la borrasca Marta mantendrá el tiempo revuelto, con lluvias persistentes durante todo el fin de semana y, al menos, hasta el próximo miércoles. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, este nuevo episodio dejará "precipitaciones muy abundantes en el tercio sur peninsular, temporal marítimo y rachas de viento muy fuerts".

Por el momento, los avisos amarillos se mantienen en la provincia sevillana desde este viernes 6 de febrero; mientras continúan los desalojos preventivos en municipios como Écija o el Palmar. A lo largo de la jornada, se esperan tormentas en la zona de la campiña, que podrían ir acompañadas de fuertes vientos ocasionales y granizo menudo. Asimismo, en la sierra sur se prevén acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y rachas de 70 km/h.

¿Hasta cuándo va a llover en Sevilla?

De acuerdo con la Agencia meteorológica, las lluvias se mantendrán de manera persistente durante los próximos días; si bien es verdad que podría amainar ligeramente en algunas franjas horarias. En el caso de Sevilla capital, la probabilidad de precipitaciones es del 100% hasta el miércoles. A partir de entonces se reducen a un 55%. No obstante, el sábado de madrugada y la primera mitad del domingo, el porcentaje es inferior al 30%.

Esta tendencia se generaliza al resto de la provincia, a excepción de algunos municipios. En Morón de la Frontera, las probabilidades de lluvia superan el 90% hasta el momento que alcanzan las previsiones: el jueves 12 de febrero, incluído. Además, se trata de un patrón consistente que, según los modelos europeos, podría extenderse hasta el día 15.

En términos generales, el actual escenario de lluvias persistentes se mantendrá con el paso de la borrasca Marta, acompañado de ligeras oscilaciones térmicas durante el fin de semana. Este viernes 6, las mínimas rozan los 8ºC en Morón de la Frontera o los 9ºC en Sevilla, así como los 5ºC en Alanís o Cazalla de la Sierra. Mientras tanto, las máximas se sitúan entre los 11ºC y los 15ºC, dependiendo de la localidad.

Se prevé que el lunes 9 de febrero se produzca un notable asceso de las temperaturas, alcanzando los 20ºC en Écija o los 22ºC en la capital hispalense.

Avisos en Sevilla durante el fin de semana

Por otro lado, Sevilla se encuentra bajo aviso de la Aemet, tanto el viernes como el sábado. Así, durante este día 6, existe un aviso amarillo activo en la campiña y en la sierra sur, debido al riesgo, aunque bajo, de tormentas y lluvia, con posibilidad de granizo. Las precipitaciones serán más intensas en áreas de la sierra sur, donde se podrían producir acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El sábado 7 de febrero, en cambio, se activa un aviso naranja (peligro importante) en la sierra norte, debido a las previstas acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Ae esperan también vientos de hasta 70 km/h en toda la provincia.