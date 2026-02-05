La plantilla de la Aemet denuncia el colapso del servicio y anuncia una concentración en Sevilla el 19 de febrero

El conflicto laboral en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estalla en el momento de mayor carga de trabajo del año. Los trabajadores han anunciado este jueves un calendario de movilizaciones que llegará a Sevilla el próximo 19 de febrero, denunciando la falta de personal, una plantilla "envejecida" y la precariedad de un servicio esencial que opera "sin previsión de refuerzos", tras unas movilizaciones que comenzarán el 12 de febrero frente a la sede en Madrid de los Servicios Centrales de la Aemet, con una concentración de las 11.00h a las 12.00 horas.

Máxima presión: de Leonardo a Marta

La protesta se convoca en un escenario meteorológico especialmente complejo para la provincia. Mientras Sevilla sigue gestionando las incidencias y el caudal de los ríos tras el paso de la borrasca Leonardo, los técnicos ya monitorizan la llegada inminente del siguiente gran frente: la borrasca Marta. Esta sucesión continua de fenómenos adversos obliga a la plantilla a trabajar a marchas forzadas para actualizar avisos y predicciones, una labor que, según denuncian, están realizando "bajo mínimos".

Desde el sindicato CSIF alertan de que esta presión es insostenible con la plantilla actual. Aseguran que la mitad de los trabajadores están sujetos a un régimen de disponibilidad absoluta —vitales para vigilar la llegada de 'Marta'—, cubriendo turnos de hasta 14 horas sin recibir compensación económica específica ni horas extra.

La protesta

Los sindicatos advierten de que, con borrascas encadenadas, el riesgo de colapso es real. La labor de la Aemet en Sevilla es fundamental dado que, entre sus funcionen, garantizan la seguridad operativa del aeropuerto de San Pablo o la navegación en el Puerto, así como el suministro de la información clave con la que Protección Civil y la DGT toman decisiones de emergencia ante inundaciones o cortes de carretera. Si la reunión prevista para este lunes con el Ministerio no desbloquea la situación, los meteorólogos llevarán sus reivindicaciones a la puerta de la sede de la Aemet en Sevilla dentro de dos semanas.