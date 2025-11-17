El aeropuerto de Sevilla supera los ocho millones de viajeros hasta el mes de octubre

"El Aeropuerto de Sevilla bate récord sobre récord desde la ampliación de sus instalaciones y este octubre ha superado la barrera de los 900.000 viajeros mensuales por primera vez en su historia", según ha destacado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, sobre los últimos datos publicados por Aena de los que se desprende un crecimiento del 7,6% interanual y la llegada de 902.617 viajeros durante octubre, con una media diaria de más de 29.100 usuarios.

“Desde que el Gobierno de España invirtiera más de 80 millones de euros en la ampliación de la pista de vuelo, la terminal y la central eléctrica, el aeropuerto de San Pablo mantiene una tendencia al alza tanto del tráfico extranjero como de los viajes de origen nacional”, ha continuado Toscano sobre los mercados que se han consolidado en la provincia en los últimos años y la expansión de las conexiones aéreas, una apertura “en la que el aeropuerto ha mantenido la eficacia en sus operaciones, una demostración de su capacidad tanto en sus instalaciones como en la gestión de pasajeros y mercancías”, según ha valorado el subdelegado.

Más de 8 millones de pasajeros en 2025

La positiva evolución del tráfico durante octubre contribuyó a que el balance de los diez primeros meses del año también marcara un máximo histórico, con 8.058.808 pasajeros y un alza del 4,8% sobre el mismo periodo del año pasado. De los 8.044.478 usuarios que viajaron en vuelos comerciales, 3.793.570 tenían origen o destino en territorio nacional (registro similar al de 2024) y 4.250.908, en el extranjero (+9,4%). Durante los meses tomados como referencia, en el aeropuerto operaron 60.781 vuelos, de los que 54.022 fueron comerciales (+3,9%). El movimiento de mercancías entre enero y octubre aumentó un 9% y superó las 9.700 toneladas.

En octubre, el grueso de los pasajeros registrados (901.482) se movió en vuelos comerciales. De ellos, 403.890 viajaron desde o hacia alguna ciudad española (un 2,9% más que en octubre del año pasado), mientras que 497.592 optaron por conexiones con el extranjero (+11,9%). En relación con el tráfico foráneo, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Italia (92.127 pasajeros), Francia (91.320), Reino Unido (80.541), Alemania (42.051), Holanda (35.119), Portugal (32.991) y Turquía (19.823). Por ritmo de crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron durante el mes pasado los vuelos con Irlanda (59,6% más de viajeros), Malta (+50,5%), Grecia (+43%), Suiza (+28,4%), Alemania (+23,3%), Polonia (+19,1%), Reino Unido (+15,4%), Holanda (+13,1%) y Portugal (+12,7%).

Especialmente destacado fue el comportamiento de las conexiones con Turquía, ya que los viajeros se multiplicaron por más de cuatro, debido a que la ruta con Estambul la operan actualmente dos aerolíneas diferentes (Pegasus y Turkish Airlines), mientras que en octubre de 2024 sólo lo hacía una de ellas (Pegasus). Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase un 55,2% de la actividad comercial del aeropuerto. En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Sevilla atendió el mes pasado 6.772 vuelos, de los que 6.102 fueron comerciales (+7,4%).

En relación con la carga, los operadores movieron cerca de 1.300 toneladas y cerraron, con este registro, el mejor mes de octubre del aeropuerto, con un repunte del 23,2% respecto a 2024.