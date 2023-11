Una agenda solidaria para apoyar la lucha contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer de Sevilla ha presentado la Agenda Solidaria 2024 en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucia en Sevilla, que apadrinan por segunda vez César y Jorge Cadaval, Los Morancos y que ha sido ilustrada este año con dibujos de la pintora y paciente afectada, Nuria Barrera.

Durante el acto de presentación Ignacio Sánchez-Mejias, Secretario del Consejo Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla ha agradecido a todos los presentes la implicación y apoyo en la elaboración de la Agenda Solidaria, a los humoristas César y Jorge Cadaval su compromiso siempre con la asociación y la lucha contra el cáncer, y por su puesto a la pintora, Nuria Barrera su generosidad en la cesión de su obra tanto en la portada como en las ilustraciones que acompañan cada mes en su interior.

El dinero obtenido con la venta de la agenda está destinada directamente a la Asociación Española contra el Cáncer. Principalmente, a la investigación y prevención de la enfermedad.

Tanto la portada como cada uno de los meses están ilustrados con dibujos de Nuria Barrera . la pintora aprovechó la oportunidad para agradecer haber podido participar en la agenda tanto como artista como paciente, “porque estoy en mi segundo año de tratamiento”. La artista lanzó la idea de abrir un camino a los diferentes pintores y cartelistas como para la próxima agenda. Al acto acudió también acompañando el pintor, Javier Jiménez Sánchez- Dalp, arquitecto y artista sevillano.

"En la portada de la agenda, como en cada uno de los meses, he querido poner una obra de arte arqueológica y clásica vinculada a nuestras raíces. En la portada utilizo el rosa, que sabemos que es más que un color y una mariposa azul que representa el alma de los están y los que no con este mal. Cada uno de los meses representa a alguno de los tipos de cáncer. He puesto el corazón como artista y como paciente. Quiero que la agenda sea una especie de estandarte", explicó.

Por último, César y Jorge, Los Morancos, son padrinos de la Agenda Solidaria se reafirmaron en su compromiso e implicación con la asociación, además del apoyo a los pacientes oncológicos y a la lucha contra el cáncer. La pareja animó a todos a colaborar, a comprometerse con el voluntariado y mantuvieron su voluntad de continuar apoyando a la Asociación Española Contra el Cáncer en todas las iniciativas propuestas.

La Agenda Solidaria tiene un precio de 12 euros. Se puede adquirir en la sede de la Asociación Provincial, calle Marqués de Paradas, 22 en Sevilla y en las Juntas locales de los municipios repartidos por la provincia. También pueden reservarlas en el teléfono de Infocancer 900 100 036 ó en el Email: sevilla@contraelcancer.es.