El alcalde Espadas pide disculpas por su comentario a 'Ni un árbol menos'

El alcalde de Sevillla ha pedido disculpas este viernes por su comentario de "peligro público" y "habría que matarlos" en el pleno del jueves en el momento de la intervención de la presidenta de la entidad 'Ni un árbol menos'. En un audio enviado a la agencia Europa Press, Juan Espadas ha respondido que fue "una frase inconveniente" y a continuación ha añadido que lo hizo "de forma coloquial".

"Pido disculpas a la entidad porque en ningún caso me referí a la persona que intervino, a la entidad que desarrolla su trabajo y tiene una crítica legítima al gobierno municipal que yo no comparto. En cualquier caso no va a ser por mi parte objeto de ningún tipo de manifestación como la que parece que dije y que sin duda siento", ha afirmado.

El alcalde ha argumentado en su disculpa que "no quiere contribuir a la falta de respeto permanente que se escucha no sólo en los plenos sino en los debates políticos" ni, sobre todo, "a los intercambios de agresiones verbales que a veces hacemos desde cualquier colectivo a responsables públicos y desde luego un responsable público no se lo puede permitir". Espadas no quiere contribuir a tal cosa, pero ciertamente el vídeo sobre su comentario ha sido viral y se ha transmitido por las redes como el rayo.

El regidor sevillano ha concluido su disculpa dando por "zanjada" la cuestión.