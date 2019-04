El alcalde de Sevilla asegura que en la ciudad "no hay turistificación"

El alcalde Espadas lo tiene muy claro: el turismo no ha traído a Sevilla sólo a viajeros, a gente dispuesta a visitar y disfrutar de la ciudad. El turismo, dice con convencimiento y dispuesto a convencer a los demás, "permite crear un atractivo de ciudad que luego se materializa en inversiones en otros sectores". Sin ocultar su satisfacción por la reciente celebración en Sevilla de la Cumbre Mundial del Turismo, Espadas repite lo que se ha convertido en un mantra: "Sevilla puede jugar en una liga más importante que en la que lo ha hecho en los últimos años". Al tiempo que arremete contra aquellos que siguen con los "complejos del pasado, instalados en el pesimismo, pensando que Sevilla no tiene capacidad para crear inversión" y rechazando que la ciudad esté padeciendo, como otras capitales españolas, los efectos colaterales de la burbuja turística.

–¿Ha pensado alguna vez en el turismo como un maná que deje de caer sobre Sevilla?

–El turismo es un motor imprescindible para la ciudad. Desatenderlo me parece poco inteligente. Lo inteligente es cimentarlo y consolidarlo, y para eso hay que planificarlo para el futuro de una manera ordenada y sostenible. No renunciar a crecer, sino crecer sin que genere daños o perjuicios en un futuro. Ahora mismo no los está generando. Pero hay mucho más en nuestro apoyo a ese sector.

–¿Quiere decir que no están concentrados sólo en él?

–La WTTC ha sido una ventana a la oportunidad de inversión en otros sectores productivos. Lo voy a repetir hasta la extenuación, a ver si consigo que se entere todo el mundo. No estamos apostando sólo por crecer en la industria turística, sino que de la mano de las inversiones en ésta podemos atraer la inversión a otros sectores. El reduccionismo de algunos los lleva a creer que detrás de la WTTC sólo hay dos días de citas para hablar de los flujos turísticos en el mundo. Eso es triste y desgraciadamente habitual.

–¿En Sevilla hay turistificación?

–Son minoritarios los que sostienen eso. En Sevilla no se está dando ese fenómeno. No hay ningún dato objetivo que sustente esa opinión. En Sevilla no. Aquí el crecimiento de los alojamientos turísticos se ha producido principalmente en inmuebles de alto valor que estaban abandonados en el centro de la ciudad y que gracias a este boom ha habido inversión privada dispuesta a rehabilitarlos para generar un negocio en un sector al alza.

–¿Entonces a qué cree que se debe el debate?

–Lo habrá en otras ciudades de España, pero no tenemos por qué asumirlo aquí como una realidad y empezar a asustarnos. Hace tres años el debate era que teníamos habitaciones a 40 y 50 euros con hoteles de cuatro y cinco estrellas. Hoy no es así: hemos incrementado las cifras de quienes nos visitan con un poder adquisitivo mayor. Es imposible que entonces viviéramos esa situación en la que demandábamos todos un crecimiento del sector y que en tres años digamos que estamos desbordados. Alguien no está diciendo la verdad.

–Tampoco cree que se esté produciendo una despoblación del centro.

–En determinadas zonas del centro no debemos seguir creciendo en alojamientos turísticos o hay que tener mucho ojo en zonas limítrofes, como Triana, en las que pudiera haber un crecimiento que acabara desalojando al residente habitual, al vecino. El porcentaje de vecinos que han tenido que dejar de vivir en el centro es ínfimo. Ha habido algunos, pero la mayoría de los inmuebles estaban vacíos o eran casas-palacio en los que no había una comunidad de vecinos. Invito a que me digan cuántos establecimientos turísticos se han instalado en lugares donde antes había a vecinos.

–¿A qué achaca esas críticas?

–El dossier que entregamos en la WTTC dice “Sevilla para invertir, Sevilla para vivir”. No dice “Sevilla para los turistas”.Lo que hay que hacer es quitarse los complejos del pasado. Queda gente que convencida de que Sevilla no tiene capacidad para atraer la inversión. Les pido que no se dediquen a la política ni que quieran ser alcalde. Como alcalde, Sevilla necesita todo lo contrario.