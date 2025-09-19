El alcalde no descarta la creación de nuevas líneas de autobús para mejorar la accesibilidad de Palmas Altas

Uno de los grandes retos que tiene ahora el flamante presidente de la Audiencia de Sevilla, Álvaro Martín, es completar y finalizar el traslado de todos los órganos judiciales a Palmas Altas. Durante su discurso de toma de posesión, entre otras cosas, reivindicó la necesidad de una mejor accesibilidad. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que asistió al acto, afirmó que están teniendo varias reuniones con el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel. Es más, la próxima semana, tendrán otra con la juez decana, Reyes Vila, para "seguir mejorando esa lanzadera que lleva casi un año puesta, pero que hay que seguir mejorando, sobre todo ahora que la mudanza ya parece que es inminente", afirmó

Además de la Ciudad de la Justicia, el Ayuntamiento está trabajando para dotar de servicios a los vecinos de Isla Natura. "Esto va a suponer un desembarque importante no sólo de funcionarios de Justicia, sino de vecinos en un barrio que no para de crecer y que tiene un recorrido a corto plazo muy importante. Es obligación del Ayuntamiento mejorar el transporte público y los accesos de entrada y salida a ese barrio".

En este sentido, el alcalde apunta a que la solución no pasa sólo por aumentar la frecuencia de la lanzadera CJ, "sino prolongar alguna línea o la creación de nuevas líneas. Estamos abiertos a todas las opciones para mejorar la accesibilidad de esta zona de Sevilla".