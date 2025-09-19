El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla : "Ser juez es encontrar lo justo en el marco de la ley y saber explicarlo"

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano; el general jefe de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero Claudio; el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses; el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, o el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, pero también la familia, numerosos compañeros, abogados, procuradores, la jueza decana, Reyes Vila o el Fiscal Jefe Provincial, Luis Fernández Arévalo, auxilios judiciales, abogados. La sala de plenos de la Audiencia de Sevilla estaba no sólo al completo, sino casi desbordada para presenciar la toma de posesión de su nuevo presidente, Álvaro Martín, tras un periodo de interinidad en el que este órgano judicial ha sido dirigido por los hermanos Márquez (Ángel y Rafael).

Fue el anterior presidente, Manuel Damián Álvarez, tras quien hubo el periodo de interinidad, quien del brazo, como corresponde al padrino del acto, llevó al ya presidente de la Audiencia hacia el "lugar que le correspondía en la presidencia del acto". Allí, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asisitió al discurso de bienvenida realizado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Montero, donde destacó no sólo "la extraordinaria trayectoria profesional de Álvaro Martín, sino también su gran calidad humana". Especialmente entrañable fue el recuerdo al padre del actual presidente,Víctor Martín, magistrado de lo Social (antigua Magistratura de Trabajo en el TSJ.

El flamante presidente, durante su discurso, ha reivindicado no sólo su apasionado concepto de la Justicia como garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, además ha desgranado todos y cada uno de los retos a los que se enfrenta en su mandato, consciente de las dificultades que rodean a la administración de Justicia y su delicada situación en lo que ha definido como "el mayor reto profesional de su carrera". De este modo, desde las dificultades que implican la reestructuración judicial que plantea la nueva ley, "donde se crean en Sevilla 15 tribunales de instancia, algo que es una nueva oportunidad de flexibilizar la estructura organizativa de la administración de Justicia o la reasignación de competencias que afectará, sobre todo a lo penal". En Sevilla, además, este momento se une al traslado a la Ciudad de la Justicia, en Palmas Altas, "que son unas instalaciones de calidad, pero concebidas para un uso diferente que el de tribunales y juzgados y para los que aún faltan accesos y transportes que permitan el fácil acceso, pero también en la situación en la que se encuentran las sedes de los diferentes partidos judiciales".

El magistrado repasó en su discurso -toda una declaración de intenciones- todos y cada uno de los retos de la Justicia actual en Sevilla. "Unos retos, que son oportunidades de mejorarla", no dejó de repetir. Es más, hasta se postuló a favor del actual sistema de acceso a la carrera judicial, "el más objetivo para garantizar la imparcialidad, puesto que solo deben su situación al imperio de la Ley". Afirmó la importancia de una Constitución que ha permitido "el mayor periodo de paz en el país" en los últimos tiempos, y que es un "referente a la hora de proteger a los ciudadanos, por lo que jueces y magistrados deben buscar lo justo ednto de la norma".

Los tiempos de la Justicia -"no sólo hay que dar la solución correcta, sino comprensible para el justiciable y en un tiempo razonable para que se haga lo justo", o la falta de protagonismo "porque los cargos gubernativos son puestos de servicio", fueron otro de los puntos de una carta de presentación que no dejó indiferente a ninguno de los asistentes por su descripción del día a día en la administración de Justicia. De hecho, el presidente se dirigió a todos los operadores jurídicos, advirtiendo que el principal motivo es la salvaguarda de los derechos y libertades de la ciudadanía.Porque, como bien explicó, "ser juez es encontrar lo justo en el marco de la ley y saber explicarlo". Tras agradecer a su familia la comprensión "por las horas restadas por el trabajo", Álvaro Martín pidió la colaboración de los operadores jurídicos para que todo el trabajo que tiene por delante "redunde en beneficio de todos".

Lorenzo del Río y la reivindicación de la autonomía judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aprovechó el cierre del acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla para recordar "la situación tan complicada que vivimos donde hay desafectación de la Justicia hacia la ciudadanía, que piensa que estamos politizados". Además, solicitó a las instituciones y políticos ser "más responsables a la hora de dirigirse y criticar a los jueces". Ahora bién, del Río reconoció que no todos los problemas "vienen de fuera, por eso no debemos quedarnos en los límites y trabajar por incrementar la confianza ciudadana. Hay que pensar en el ciudadano para superar todos los retos a los que se enfrenta ahora mismo la Justicia", concluyó el presidente del TSJA.