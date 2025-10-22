El alcalde de Sevilla defiende la actualización de los cuadernillos de educación sexual

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado este miércoles que los cuadernillos de educación afectivo-sexual, retirados de los centros educativos públicos, se encuentran en un proceso de "actualización en sus contenidos y continentes". La oposición municipal interpreta la medida como una "cesión a los postulados" de Vox y el resultado de un acuerdo político.

Durante su intervención en el Pleno Municipal, el regidor hispalense explicó que el material didáctico "llevaba sin actualizarse desde 2018". Su retirada inicial se debe a que es "el recurso menos solicitado actualmente por los centros educativos". Sanz enfatizó que la renovación del contenido será llevada a cabo por "expertos y técnicos" cualificados.

Por su parte, Antonio Muñoz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, expresó su preocupación, señalando que la retirada deja a los colegios "sin contenidos" durante la actualización. Muñoz solicitó al alcalde un calendario claro y advirtió que los menores "más desinformados" sin educación sexual en casa carecen ahora de alternativa escolar. Vinculó esta acción a una "cesión a los postulados de Vox".

En la misma línea crítica, Susana Hornillo, concejal de Con Podemos-IU, relacionó la retirada de estos materiales con el respaldo de Vox a la reciente aprobación de la resolución sobre el Distrito Portuario. Afirmó que la decisión no se sustenta "ni con criterios técnicos ni acuerdos", sugiriendo motivaciones políticas.

En respuesta a estas acusaciones, el alcalde Sanz negó rotundamente la existencia de cualquier acuerdo con Vox. Reprochó a la oposición "no preocuparse por el estado de los colegios públicos de la ciudad", desviando la atención hacia la gestión general de los centros.

Finalmente, desde la Junta de Andalucía, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, declaró este jueves que, si el Ayuntamiento de Sevilla ha optado por revisar los cuadernillos de educación afectivo-sexual para el alumnado de Infantil y Primaria, "lo ha hecho adecuadamente". No obstante, puntualizó que "desconoce los motivos concretos" de esta determinación municipal.