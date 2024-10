El alcalde de Sevilla plantea que Lipasam y Tussam no entren en las Tres Mil Viviendas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, indicó este martes que los servicios municipales de transporte y limpieza no entrarán en los puntos "muy calientes" de las Tres Mil Viviendas si no es escoltados por la Policía Nacional. Sanz asegura que los autobuses de Tussam y los trabajadores de Lipasam están entrando desde el sábado con este refuerzo policial y gracias al despliegue de seguridad que se mantiene en la zona. El regidor se reunirá el jueves con el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, para tratar el asunto de los tiroteos en el barrio de las Tres Mil Viviendas, ha asegurado que este problema no se solucionará sin actuaciones policiales "contundentes".

"Sin determinadas actuaciones policiales este tema no tiene solución", ha clamado el alcalde a preguntas de los periodistas que le preguntaban cuáles serán sus demandas ante la Subdelegación del Gobierno, ya que la reunión fue solicitada ayer por Sanz tras el tiroteo con armas automáticas o semiautomáticas registrado la noche del sábado pasado. "En este momento estamos ante un problema única y exclusivamente de seguridad ciudadana que corresponde atajar al Ministerio del Interior", en clara referencia a la respuesta del subdelegado del Gobierno, que pedía una actuación más integral centrada en los servicios de empleo, asuntos sociales y vivienda, entre otros. El alcalde pedirá al subdelegado del Gobierno que le informe de "qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Ministerio del Interior en este momento".

"En este momento quien tiene que actuar de forma muy contundente en este barrio es el Ministerio del Interior", ha insistido el alcalde antes de recordar que el Ayuntamiento ha triplicado las inversiones en cuestiones sociales en el Polígono Sur, pero que se hagan las actuaciones que se hagan en materia laboral y de vivienda en la zona sin la actuación de la Policía no prosperarán. En la reunión del jueves, para tratar el asunto del tiroteo, que no produjo ningún herido, intervendrá también el Comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, quien ayer atribuyó la "ostentación" de armas de fuego a un intento de "vuelco" o robo de droga entre clanes rivales de narcotraficantes.

Sindicatos de la Policía Local como el Sppme y el CSIF habían pedido antes a la Jefatura de la Policía Local que modificara los protocolos de acompañamiento a estos servicios y no entrar en las Tres Mil bajo el argumento de que no se puede jugar con las vidas de las personas, ya que los agentes municipales no tienen material de protección adecuado para hacer frente a armas de guerra como las utilizadas el pasado sábado.

Precisamente el subdelegado había pedido en su misiva de respuesta a Sanz que no se criminalizara al barrio, algo a lo que no contribuye una hipotética retirada de los servicios municipales.