Los alcaldes de Sevilla y Cádiz arrancan mandato con zafarranchos de limpieza

Sevilla y Cádiz unidas por la limpieza. O por la falta de ella. Las dos ciudades andaluzas, además de contar con nuevos alcaldes de las mismas siglas políticas (PP), comparten una preocupación vecinal que sus recién investidos regidores han convertido en problema principal a solucionar en el inicio de sus respectivos mandatos. Sus intervenciones y publicaciones en las redes sociales así lo demuestran.

La suciedad en las calles de Sevilla y Cádiz copó titulares en la campaña electoral del 28M. Tanto José Luis Sanz como Bruno García se comprometieron a revertir el déficit de limpieza urbana en cuanto ocuparan el sillón de alcaldes, objetivo cumplido el pasado 17 de junio.

Sanz y García se hacían eco de un malestar que le habían trasladado los vecinos y que es más que evidente. Las calles de las dos ciudades están sucias. Muy sucias. Un estado que no sólo concierne a problemas de recogida de basura en contenedores, sino a la pringue incrustada en el pavimento urbano. La situación va más allá del casco antiguo y se extiende por barrios y periferias.

Un fin prioritario

Continuamos con los zafarranchos de limpieza en todos los barrios de Sevilla y en las zonas más urgentes.Durante el día de hoy se ha actuado en la Macarena. ✅Quiero que los sevillanos empiecen a notar cambios y mejoras muy pronto. ✅ Seguimos trabajando sin descanso. pic.twitter.com/kTauHx1kIU — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) June 28, 2023

Una vez que han tomado el bastón de mando, uno de los fines prioritarios de ambos munícipes es revertir este déficit cuanto antes. Y hacerlo, además, dejando constancia de que se está intentando desde el minuto uno. Tanto Sanz como García así lo demuestran en las redes sociales.

El alcalde sevillano ha usado las últimas semanas su perfil en Twitter para evidenciar que la limpieza de la capital andaluza es una de las principales preocupaciones de su gobierno, que quiere hacer de la gestión municipal un pilar fundamental del mandato que acaba de arrancar. "Sobraba ideología y faltaba gestión", señaló Sanz en el encuentro con regidores y portavoces municipales del PP que se celebró el pasado fin de semana.

La limpieza está presente en casi todas las comparecencias del regidor hispalense. No hay intervención en la que no se aluda a este asunto. Así ha ocurrido este martes, durante una visita al polígono empresarial PICA, donde, a preguntas de los periodistas, ha insistido en que "los problemas de seguridad y limpieza son generalizados en la ciudad de Sevilla". En este punto, ha advertido que "tenemos un problema importante con la limpieza, en estos momentos". Un déficit del que hace responsable al PSOE y sus ocho años de gobierno local, periodo en el que, a su juicio, la gestión de Lipasam, la empresa municipal que se encarga de tal menester, ha sido "nefasta". "Ha habido mala organización, mala planificación de la empresa, no se ha planificado ni los recursos humanos que hacía falta, ni la inversión de maquinaria", ha aseverado.

Los déficits en Lipasam

En este recuento de problemas detectados en Lipasam, ha recordado que el 84% de los camiones de la empresa municipal se encuentran "estropeados", sin poder salir por las noches. "Nos encontramos todas las mañanas contenedores llenos porque no han podido salir los camiones, y eso evidentemente no se arregla de un día para otro", ha explicado como respuesta a las críticas de algunos vecinos por dicha situación.

Sanz lanza un mensaje de esperanza ante tal déficit: "Estamos ya trabajando para solucionarlo. Ya hemos nombrado al gerente. Se está haciendo una radiografía de la empresa y empezaremos a incrementar el personal y a invertir en maquinaria en Lipasam para solucionar a la mayor brevedad este problema". De momento, ya se ha sacado un contrato para alquilar camiones de recogida de residuos.

En Cádiz

Continúa el Plan de Choque de Limpieza: ayer en la zona de la Plaza, hoy el Barrio. Nos queda mucho, pero lo vamos a hacer con los trabajadores y la colaboración ciudadana.Gracias por el esfuerzo a todos. ¡Vamos a cuidar nuestra casa! pic.twitter.com/pLugvd3YVA — Bruno García (@brunog_cadiz) July 4, 2023

En la capital gaditana, Bruno García también ha hecho de la limpieza una de los lemas de su mandato. La suciedad en la calles de Cádiz se ha convertido en una de las preocupaciones de sus vecinos, de ahí que protagonice muchos de los tuits más recientes del nuevo regidor de la Tacita de Plata. El último ha sido el de este martes, en el que García ha publicado varias fotos de las labores acometidas en la Plaza y el Barrio. Como Sanz, reconoce que el punto de partido resulta muy deficitario. "Nos queda mucho, pero lo vamos a hacer con los trabajadores y la colaboración ciudadana", ha subrayado.

Una apuesta por la limpieza que se hace visible en este arranque de mandato y que debe dar sus frutos cuanto antes. Más aún en vísperas de una campaña electoral con la que el PP pretende que la marea azul del 28M pegue el salto a la Moncloa. En la pulcritud está la clave.